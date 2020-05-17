65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri değişti! 65 yaş üstü ne zaman sokağa çıkabilecek?

Yaşar, ancak olağanüstü günlerden geçilen şu dönemde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların korunabilmeleri için zaruri olarak evde kalmaları gerektiğini, bunun da dar alanlarda hareket kapasitelerini doğal olarak kısıtladığını aktararak, şunları kaydetti:



"En basit ama en sağlıklı egzersizlerden olan yürüyüşün, fiziksel etkilerinin yanında psikolojik katkıları da bilinen bir gerçektir. Yarın, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilecekler. Peki, verilen bu arayı en doğru şekilde nasıl değerlendirebilirler? Yaşlılık döneminde sağlıklı kalmak istiyor ve bir başkasına bağımlı olmak istemiyorsak, vücudumuzu bu inaktivite döneminden uyandırmak için egzersize zaman ayırmalıyız. Güvenliğin her şeyden önce geldiğini unutmamalı, sokağa çıkmadan önce reçeteli ilaç kullanıyor isek bu ilaçları uygun şekilde aldığımızdan emin olmalıyız. Öncelikle rahat kıyafetlerle sokağa çıkılmalı, uzun süre hareketsiz kalındığı için hafif tempoda 10 dakika yürüyüş ile egzersize başlanmalıdır. Egzersizde ilk prensibimiz 'Yavaş başla-kademeli olarak artır.' olmalıdır. Yürüyüş sonrası günümüzde pek çok park alanında konuşlu olan egzersiz aletleri de kontrollü bir şekilde kullanılabilir."