65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?
65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının detayları şekillendi. Hafta başında yapılan Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstü vatandaşların toplu taşıma yasağının geri getirildiğini bildirdi. Daha önce alınan karara göre 65 yaş üstünün bazı illerde sokağa çıkma yasağının devam ettiği bazı illerde ise kısıtlamanın kaldırıldığı bildirilmişti. Son alınan kararların ardından kafaları karıştıran 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede netleşti. İşte, genelgeye göre, 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması saatleri ile ilgili ayrıntılar.
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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, 81 ilde son gelişmeler ile takip ediliyor. Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanmaya geçilmesi sonrası gözler 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağının yeni detaylarına çevrildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. Akabinde bu yaş grubundakiler toplu taşıma araçlarını ise kullanamayacaklar.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili genelge yayınlandı. Genelgede şu ifadelere yer verildi;
Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.
Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.
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65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞI
Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.
Bu bilgilere göre tüm illerde 65 yaş üzeri için alınan son kararlar geçerli olacak.
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65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT YASAĞI VAR MI?
Genelgede yer alan bir diğer detay da şu şekilde ifade edildi;
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hafta içi veya hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki özel araç veya toplu ulaşım araçlarıyla yapacakları şehirlerarası toplu ulaşım faaliyeti izne tabi olup seyahat izin kurullarından izin alınması gerekmektedir.
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18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilirler.