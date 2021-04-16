65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili genelge yayınlandı. Genelgede şu ifadelere yer verildi;



Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm işyerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek.



Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.