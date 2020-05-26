65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılara sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?
Ramazan Bayramı'nın son gününde, 65 yaş üstü ve kronik hastalara uygulanan sokağa çıkma yasağının biteceği tarih gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan normalleşme takvimi kapsamında bayram sonrası için kısmi özgürleşme mesajı verilirken, yaşlılar için sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılacağı tarihe gözler çevrildi. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılara sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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65 yaş üstü yaşlılar ne zaman, hangi gün ve saat kaçta? sokağa çıkacak sorusu, normalleşme mesajlarıyla beraber araştırmalarda yer aldı. Vatandaşlar bayramdan sonra sokağa çıkma yasağının nasıl uygulanacağını merak ederken, haziran ayı başında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izninin atılacak ilerleyen günlerde adımlar çerçevesinde netleşmesi bekleniyor. Haftada bir gün 65 yaş üzerindeki vatandaşlar belli saatlerde sokağa çıkma imkanından faydalanıyor. Peki, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı? Yaşlıların sokağa çıkma izni ne zaman? İşte, o konuyla ilgili detaylar...
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14.00 ile 20.00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkabileceklerini açıklamıştı.
Haftada bir gün sokağa çıkma imkanından faydalanan 65 yaş üzeri vatandaşlar, ayrıca bayram dolayısıyla memleketlerine izin belgesi ile gidebilmişlerdi.
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65 yaş üzeri vatandaşlar her hafta pazar günleri olduğu gibi bu hafta da yani 31 Mayıs tarihinde belli saat aralığında sokağa çıkması bekleniyor.
Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detayların 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrasında belli olması bekleniyor. Açıklamaları haberlerimizde paylaşacağız.
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YAŞLILARA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Edinilen bilgiye göre ilk hangi yasak konulduysa, en son o kaldırılacak. Okullar, bazı kamu kurumlarının faaliyetleri, adliyeler, 65 yaş üstüne ve gençlere getirilen sınırlamalar, düğün ve kapalı alan aktiviteleri, en son aşamada izin verilecek uygulamalar olacak.
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Konuyla ilgili detayları haberlerimizde paylaşacağız.