65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Yaşlılara sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak?

65 yaş üzeri vatandaşlar her hafta pazar günleri olduğu gibi bu hafta da yani 31 Mayıs tarihinde belli saat aralığında sokağa çıkması bekleniyor.



Ancak konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Detayların 28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı sonrasında belli olması bekleniyor. Açıklamaları haberlerimizde paylaşacağız.