Bayramda 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşlar, belirtilen günlerde sokağa çıkabiliyorlar. 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? sorusu bayrama az bir zaman kala araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Peki 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
65 yaş üstü sokağa çıkma izni belirtilen günlerde yapılıyor. Bu hafta sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs saat 00.00’dan 26 Mayıs 00.00’a kadar devam edecek. Bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından vatandaşlar sokağa çıkma izni ile ilgili yapılan açıklamaları merak etmeye başladılar. 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? İşte sokağa çıkma izni ile ilgili açıklama…
2
Abone Ol
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.
3
Abone Ol
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 2020 yılında 24 Nisan’da başlayacak. 23 Nisan Cumartesi günü ise arefe günü olacak. Bayram üç gün boyunca devam edecek.