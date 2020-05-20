Bayramda 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni belirtilen günlerde yapılıyor. Bu hafta sokağa çıkma yasağı 22 Mayıs saat 00.00’dan 26 Mayıs 00.00’a kadar devam edecek. Bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından vatandaşlar sokağa çıkma izni ile ilgili yapılan açıklamaları merak etmeye başladılar. 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta? İşte sokağa çıkma izni ile ilgili açıklama…