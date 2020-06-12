Kovid-19 sürecinde 65 yaş üstünün haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilmesinin ardından, bu yaş grubundaki vatandaşların seyahat durumu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. 65 yaş üstünün şehirler arası seyahat yapıp yapamayacakları araştırılıyor. Peki, 65 yaş üstü seyahat yapabilir mi? 65 yaş üstü şehirler arası gidebilir mi?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma saatleri değişti. Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabilecek. Şimdi ise bu yaş grubu için seyahat izni araştırmaları yoğunlaştı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde 65 yaş üstünün haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkmalarına izin verilmesinin ardından, kısıtlamanın esnetilmesinden memnun oldu.
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ALO 199 Vefa Destek Hattı'ndan edinilen bilgiye göre 65 yaş üstü vatandaşlar gidecekleri yerde en az bir ay kalmak şartı ile seyahat izin belgesi alarak seyahat edebiliyorlar.
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65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?
65 yaş ve üzeri vatandaşlar; “Seyahat İzin Belgesi” taleplerini, elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapabiliyor.