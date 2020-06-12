65 yaş üstü seyahat yapabilir mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamayla 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkma saatleri değişti. Haftanın belirli gün ve saatlerinde dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, normalleşme adımlarıyla artık haftanın her günü 10.00 ila 20.00 saatlerinde dışarı çıkabilecek. Şimdi ise bu yaş grubu için seyahat izni araştırmaları yoğunlaştı. İşte, konuya dair ayrıntılar...