65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nereden alınır?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "65 yaş üstü vatandaşlar eğer sabit bir yere gidecekse kaymakamlıktan 1 aylık izin alabilecek. Uygulama yarından itibaren başlarken seyahat tek yönlü olacak." dedi. Peki 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nereden alınır?
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65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nereden alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada "65 yaş üstü vatandaşlar eğer sabit bir yere gidecekse kaymakamlıktan 1 aylık izin alabilecek. Uygulama yarından itibaren başlarken seyahat tek yönlü olacak." dedi. Vatandaşlar bu açıklamanın ardından araştırmalarını hızlandırdılar.
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İçişleri Bakanlığınca, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili istisnalar daha önce açıklanmıştı. Buna göre, yasak kapsamında olan vatandaşlardan, seyahat etmesi, evden çıkması zorunlu olanlar, 155, 156, 112 acil arama hatları üzerinden taleplerini iletebilecek. Bu talepler valilik veya kaymakamlıklarda oluşturulan "Vefa İletişim Merkezleri"nce takip edilecek. Uygun görülenler için tarih, zaman, güzergah ve seyahat edenlerin açık kimlikleri belirtilerek düzenlenecek "seyahat belgeleri", talep sahiplerine kolluk birimleri tarafından teslim edilecek.