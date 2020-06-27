65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleri
65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır? Corona virüsü normalleşme süreciyle beraber 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağında esnemeye gidildi. Yeni alınan karara göre, 65 yaş üstü vatandaşlar haftanın her günü 10.00 ve 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabiliyorlar. 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat etmesini sağlayan seyahat belgeleri ise SMS ve e-Devlet seyahat belgesi sorgulama ekranından alınacak. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izin saatleriyle ilgili ayrıntılar.
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İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında , 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, "Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecek. Geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkmaları esnetilen bu yaş gurubundaki vatandaşlar, "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden Seyahat İzin Belgesi başvurularını tamamlayacaklar.
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65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZİN SAATLERİ
Koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasında esnemeye gidildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamada 65 yaş ve üzerindekilerin her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekleri ifade edildi.
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65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabilecek.
65 yaş ve üzeri vatandaşlar, Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere, Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e-Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak Turizm Amaçlı
Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecek.
Vatandaşlar, otel tatili için rezervasyon belgelerini, yazlık/devremülk için tapu örneklerini, kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyecek.
Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlar, otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabilecek.
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Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin Kovid-19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacak.
Vatandaşların belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşu ya da valilik/kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmuyor.Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvuruları, otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacak.İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yoluyla bilgilendirme yapılacak, ayrıca e-Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecek.
İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşların bilgileri, otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecek. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacak.