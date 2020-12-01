Gündem Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 18:22 | 01 Aralık 2020 - 18:22

65 yaş üstü otobüs kullanabilecek mi? 20 yaş altına toplu taşıma yasaklandı mı? İşte genelgede yayımlanan saatler

65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gündemde yer alırken yeni kararlar alındı. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, artan vaka sayının ardından sokağa çıkma yasağının genişletildiğini belirterek, "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. " dedi. Cumhurbaşkanı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altının toplu taşıma kullanımıyla ilgili yapılacak düzenlemeyi de duyurdu. Peki, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma yasaklandı mı? İşte, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı minibüs, otobüs kullanımıyla ilgili ayrıntılar.