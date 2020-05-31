65 yaş üstü ne zaman, saat kaçta sokağa çıkacak? Yaşlıların sokağa çıkma izni için kritik tarih

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? En riskli grup sayılan ve sayıları 7.5 milyona ulaşan 65 yaş üstüyle ilgili kısıtlamanın haziran ayının ortasında ya da sonunda kalkması bekleniyor.



Karar vaka sayılarındaki artış ya da azalmaya göre verilecek. Seyahat kısıtlamalarının kalkmasının ardından vaka artışı olup olmayacağı gözlendikten sonra 65 yaş ve üzeri için uygulanan kısıtlamaların tamamen kalkması gündeme gelecek. Riskli çalışma gruplarından diş hekimleri için de kısıtlamanın ağustos ayına kadar devam etmesi bekleniyor.