65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkar? 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatleri

65 YAŞ ÜSTÜ SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİR? 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında dışarı çıkma hakkına sahip olacak. Ancak işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar bu yasaktan muaf tutulacak.