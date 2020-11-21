65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkar? 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatleri
65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı, koronavirüs tedbirleri dolayısıyla pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 81 ile gönderilen genelge içerisinde yer alan 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kapsamında belirli saatlerde dışarı çıkma hakkına sahip olacak olan vatandaşlar, bu konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkar ve sokağa çıkma yasağı kapsamında dışarı çıkma saatleri kaç olacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı saatleri İçişleri Bakanlığı genelgesi içerisinde açıklandı. Günün belirli saatlerinde dışarı çıkma hakkına sahip olacak olan 65 yaş üstü vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı hakkında yayımlanan genelge kapsamında bu hakka sahip olacak. Peki, 65 yaş üzeri saat kaçta sokağa çıkabilecek? İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında detaylı bilgiler
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65 YAŞ ÜSTÜ SAAT KAÇTA DIŞARI ÇIKABİLİR?
65 yaş ve üzeri vatandaşlar, gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında dışarı çıkma hakkına sahip olacak. Ancak işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar bu yasaktan muaf tutulacak.
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65 yaş ve üzerindeki sağlık çalışanları (doktor, diş hekimi, eczacı vb.), seçimle göreve gelenler (belediye başkanı, muhtar vb.), avukat, akademisyen, veteriner, serbest muhasebeci-mali müşavir gibi meslek gruplarının mensupları, çalıştıklarına dair belge ibraz etmeleri halinde bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi tutulmayacak.