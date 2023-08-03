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65 yaş kartı kalkıyor mu, iptal mi olacak? 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak? Bir ilde kaldırıldı!

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#65 Yaş Kartı İptal Mi#65 Yaş Üzeri Toplu Taşıma Ücretli Mi#Burdur
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 02:16

65 yaş kartı iptal mi olacak, sorusu Burdur'dan gelen haberle beraber gündemde yer aldı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi Büyükşehirler başta olmak birçok ilde 65 yaş üstüne toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Burdur'da alınan karara göre 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı. Karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girerken gözler diğer illere çevrildi. 65 yaş üzeri vatandaşlar, toplu taşıma 65 üstüne ücretli mi olacak? sorusunun yanıtına odaklandı. Peki, 65 yaş kartı kalkıyor mu, iptal mi olacak? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/465 yaş kartı kalkıyor mu, iptal mi olacak 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak Bir ilde kaldırıldı

Toplu taşıma 65 yaş üstüne ücretli mi olacak, sorusu son günlerin öne çıkan konularından oldu. 65 yaş üstü toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması sonrası bir ilde önemli karar alınarak 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma iptal edildi. Bu doğrultuda alınan karara göre Burdur'da 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak. Peki, diğer illerde 65 yaş kartları kalkıyor mu, otobüsler ücretli mi olacak? İşte, o konu hakkında detaylar.

2/465 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK

65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI, ÜCRETLİ Mİ OLACAK?

65 yaş üzeri toplu taşımanın ücretsiz olması tartışması son dönemde artmaya başladı. Özellikle akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonucunda birçok ilde toplu taşımanın 65 yaş üzerine ücretsiz olması gerektiği ifade edildi. Burdur’da ise 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı. Karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

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3/465 yaş kartı kalkıyor mu, iptal mi olacak 65 yaş üzeri toplu taşıma ücretli mi olacak Bir ilde kaldırıldı

Burdur’da toplu taşıma hizmeti veren Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi, yaptığı yazılı açıklamada ücretsiz binişlerin bitirilmesi konusunda karar aldıklarını duyurdu. Önceden 65 yaş üstü vatandaşların, basın mensuplarının ve bazı iş kollarında çalışanların ücretsiz olarak yararlandıkları bu hizmetten artık para alınacak.

Burdur Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi’nden yapılan açıklamada, "Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV zammı ile akaryakıttaki fiyat artışı sonrası ilimizde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için yaptığımız hesaplamalar ile gerekli tutarın 20,00 TL olduğunda ancak giderlerimiz ve taşıma maliyeti karşılandığı görülmüştür. Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık.

4/4BURDUR’DA 65 YAŞ ÜSTÜ KARTLAR NE ZAMAN İPTAL EDİLECEK

BURDUR’DA 65 YAŞ ÜSTÜ KARTLAR NE ZAMAN İPTAL EDİLECEK?

Yaptığımız hesaplamada günlük tüm çalışan araçların cihaz cirosunu taşıdığımız ücretli ve ücretsiz yolcu sayısına böldüğümüzde yolcu taşıma kişi başına ortalama 6,08 TL olmaktadır. Toplu taşıma ücretlerine yapılacak olan zam toplu taşımayı ücretsiz kullanım yapanlara ve suiistimal edenlere yansımamakta sürekli olarak ücretini ödeyen kişileri zor durumda bırakmaktadır” denildi. Karar 1 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek.

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