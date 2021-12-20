65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte 2022 65 yaş aylığı ücreti
Asgari ücrete yüzde 50.54 oranında zam yapıldı ve net 4253 liraya yükseldi. Asgari ücrete gelen zamla birlikte birçok kalemde de değişiklik yaşandı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de kuşkusuz 65 yaş aylığı ya da yaşlılık maaşı olarak bilinen ücret. Peki, 65 yaş aylığı 2022'de ne kadar olacak?
"65 yaş aylığı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı, bu kapsamda her ay belli miktarda ödeme alan binlerce vatandaşın en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. İşte, asgari ücret zammı sonrası belli olan 2022 65 yaş aylığı ücreti...
65 YAŞ AYLIĞI NASIL ALINIR?
2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.