65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte 2022 65 yaş aylığı ücreti

"65 yaş aylığı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı, bu kapsamda her ay belli miktarda ödeme alan binlerce vatandaşın en çok araştırdığı sorular arasında yer alıyor. İşte, asgari ücret zammı sonrası belli olan 2022 65 yaş aylığı ücreti...