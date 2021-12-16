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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Aralık 2021 - 15:59 | 

65 yaş aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık maaşı miktarı

65 yaş aylığı olarak bilinen yaşlılık maaşı ne kadar oldu sorusu, asgari ücret miktarının belirlenmesinin ardından pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, 65 yaş aylığı ne kadar oldu? İşte, 2022 yaşlılık maaşı miktarı hakkında bazı detaylar

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65 yaş aylığı, 2022 asgari ücret tutarının belirlenmesinin ardından netlik kazandı. 65 yaş aylığı için yeni rakam duyuruldu. Buna göre 65 yaş aylığı 1296 TL olarak belirlendi.

Peki, 65 yaş aylığı nasıl alınıyor? İşte, o detaylar;
265 yaş aylığı nasıl alınır

65 yaş aylığı nasıl alınır?

2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.
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65 yaş aylığı, bu yaşı doldurmuş, hiçbir sosyal güvencesi bulunmayan ve yapılacak incelemede muhtaç olduğu belirlenen Türk vatandaşlarına, muhtaçlık hali devam ettiği müddetçe ödeniyor.
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Aylıklarla ilgili tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içinde tamamlanıyor, hak sahipleri başvurularını takip eden ay başı itibarıyla maaş ödemelerini almaya başlayabiliyor.

Yanlış gelir beyanı, usulsüzlük, sahtecilik gibi durumlarda 65 aylığı hemen kesiliyor ve yasa çerçevesinde yersiz veya fazla ödenen tutarlara yönelik takip ve tahsil işlemleri yapılıyor.
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