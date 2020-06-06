65 sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saat kaça kadar? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri
65 yaş üzeri vatandaşlar haftada bir gün dışarı çıkabiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son düzenlediği basın toplantısında bunun daha da arttırılacağını ve yeni bir plan üzerinde çalışıldığının açıklamasını yapmıştı. Yeni plana dair kulislerde konuşulan ilk iddialar basında yer aldı. Peki 65 sokağa çıkma izni ne zaman, hangi gün ve saat kaça kadar? İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma saatleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İçişleri Bakanlığı'nın 31 Mayıs'ta yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşların Pazar günleri dışarı çıkma saatleri 14.00-20.00 olarak düzenlendi.
2
Abone Ol
65 yaş üstüne iki gün izin! İşte yeni plan
Sokak kısıtlamasının kaldırılmasını sabırsızlıkla bekleyen 65 yaş üstüne Bilim Kurulu’ndan izin çıkmadı. Ancak biraz daha nefes almaları için hazırlanan formüle göre 65 yaş üstünün sokak izninin haftada 2 güne çıkarılması, haziran ortasından sonra da tamamen sonlandırılması planlanıyor.
3
Abone Ol
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstünün gözü önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısındaydı. Beklenen haber gelmedi ancak evde çok daralan 65 yaş üstünün biraz daha nefeslenmesi için bir ara formüle gidilmesi planlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.
4
Abone Ol
Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.
5
Abone Ol
BANKA VE FATURALAR İÇİN
Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.
6
Abone Ol
YILBAŞINDA COVID KONUŞMAYIZ
Erdoğan’ın toplantıda Türkiye’nin pandemi sürecini başarılı yürüttüğü, havaların düzelmesiyle virüsün etkisinin azaldığını söylediği öğrenildi. Erdoğan, “Normalleşme sürecini de başarılı şekilde yürütüyoruz. Türkiye dünyaya her konuda örnek olacak bir ülke. Sokak kısıtlamasını bitirdik, seyahat yasağını sonlandırdık. Yeni paketler açıkladık. Turizmde de beklentimiz yüksek. Yaz aylarıyla birlikte vaka sayılarında da azalma görülüyor. Bilim Kurulu’nun çalışmaları ve vaka sonuçları da gösteriyor ki sanki yılbaşında hiç COVID konuşmayacağız” dedi.
7
Abone Ol
TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK ‘HAYAL’
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, 20’nci yüzyılın başından itibaren salgınların hiçbirinin toplumsal bağışıklığın oluşmasıyla bitmediğini söyledi. Prof. Dr. Ceyhan şöyle konuştu: “Toplumun yüzde 50’sinin bağışık hale gelmesi gerekir ki salgın sona ersin.
8
Abone Ol
Yaptığımız modelleme çalışmaları ile Türkiye’de şu anda ortalama bağışıklık olan insan sayısı yüzde 2’yi geçmez. İstanbul’da bile şu andaki duruma göre maksimum yüzde 6.7 kişi bağışık hale gelmiştir diye hesaplıyorum. 200 bin vakaya çıktığımızda bu ancak yüzde 7.5 çıkabilir, Türkiye’de de yüzde 2.5’e çıkabilir. Demek ki toplumsal bağışıklık bir hayal, bu salgın toplumsal bağışıklıkla bitmeyecek.”