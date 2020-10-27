64 günde Mamheim’dan Lüleburgaz’a gitti

“Yolculuğa başlarken çok heyecanlıydım. Önümde en az 2 bin 500 kilometre yol vardı. Üç gün sonra yürümekten çok mutlu oldum. Alp Dağları’nı geçerken çok keyifliydi. Çok fazla insan gördüm. İnsanlar bana hep yardım etti. Her ülkeden arkadaş edindim. Yola çıkarken yanıma sadece sırt çantası aldım. Sırt çantamın içinde tarp denilen tentem var. Yağmur yağarsa üzerime asıyorum. Uyku tulumum var. Uyku tulumuna girip yerin üzerinde yatıyorum. Korkacak bir şey yok bence. Kaldığım yerler doğa. Ben doğadan korkmam. Almanya’da 3 yıl askerlik yaptığım için ormanda yatmaya alışkınım. O yüzden korkum yok. Allah’a güveniyorum.”