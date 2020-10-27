64 günde Mamheim’dan Lüleburgaz’a gitti

Almanya’nın Manheim şehrinde yaşayan ve yürümeyi çok seven 20 yaşındaki Celil Yahya Yıldız, bu sevgisini büyük bir projeye dönüştürdü. Çılgın gurbetçi, yanına sırt çantası, yiyecek, uyku tulumu ve yağmurdan ıslanmamak için aldığı küçük tenteyle yola koyuldu. Günde ortalama 40 kilometre yürüyen genç, 64’üncü günün sonunda Lüleburgaz’a ulaştı.
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1
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“Yürümeyi çok seviyorum. Yürürken zihnimi boşaltıyorum. Yavaş gezmeyi çok seviyorum. Bunun yanında yeni insanlarla tanışmayı, yeni ülkeleri görmeyi çok seviyorum. 64 gün önce Almanya sınırından yola çıktım. Hedefim İstanbul Boğazını geçmek. Ondan sonrası belli değil. Boğazı geçerken vereceğim karara göre ya yürüyeceğim ya yürümeyeceğim. Türkiye’ye yürümeye karar verdiğimde ailem ilk başta şiddetle karşı çıktı. ‘Oğlum sen manyak mısın? Bu aklı sana kim verdi’ dediler. Ailemden çok iyi cevap almadım. Ama sonunda benim arkamda durdular. Her gün beni arıyorlar.”
2
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“Yolculuğa başlarken çok heyecanlıydım. Önümde en az 2 bin 500 kilometre yol vardı. Üç gün sonra yürümekten çok mutlu oldum. Alp Dağları’nı geçerken çok keyifliydi. Çok fazla insan gördüm. İnsanlar bana hep yardım etti. Her ülkeden arkadaş edindim. Yola çıkarken yanıma sadece sırt çantası aldım. Sırt çantamın içinde tarp denilen tentem var. Yağmur yağarsa üzerime asıyorum. Uyku tulumum var. Uyku tulumuna girip yerin üzerinde yatıyorum. Korkacak bir şey yok bence. Kaldığım yerler doğa. Ben doğadan korkmam. Almanya’da 3 yıl askerlik yaptığım için ormanda yatmaya alışkınım. O yüzden korkum yok. Allah’a güveniyorum.”
3
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“Yolculuğum boyunca doğada kaldım. Buraya gelirken İnanç Zorlutuna ile yazıştık. Bana sürpriz yaptılar ve 12 kişi karşıladılar. Akademiye de birlikte yürüdük. İnanç çok iyi kalpli bir kişi. Burası çok rahat. Ben normalde dışarıda yatıyorum. Burası bana 5 yıldızlı lüks otel gibi geldi. İlk geldiğimde burada kendimi evimde gibi hissettim. Herkes bana oğlu gibi davrandı.”
4
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“En az 180 kilometrem daha var. Günlük 40 kilometre yol yürüyorum. İlk hedef Türk sınırını geçmekti. Onu ben 60’ıncı günde geçtim. İkinci hedefim boğazı geçmek. Gezmeye araba lazım değil. Ben Edirne’ye kadar geldim. Her yere arabayla gitmeniz gerekmiyor.”Akademide 2 gün konaklarken genç gurbetçiyi Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de ziyaret etti. Başkan Gerenli, hikâyesini dinlediği Yıldız’a yolculuğunda başarılar diledi.