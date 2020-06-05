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Hürriyet
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Avrupa
Yaşar Erkan İÇEN, TOKAT / DHA
Haber Giriş: 05 Haziran 2020 - 10:12,

63 yıllık Alman efsanesi

Tokat’ın Zile ilçesinde, 63 yıllık olan itfaiye aracı halen faal olarak kullanılıyor. Türkiye’de ender bulunan Alman yapımı araç, vatandaşların da ilgisini çekiyor.

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Zile Belediyesi itfaiyesi bünyesinde 50 yıldır hizmet veren Ford marka araç, Almanya’da 1957 yılında üretildi. Daha önce Ankara’da görev yapan araç 1970 yılında Zile Belediyesi tarafından satın alındı.

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50 yıldır Zile’deki yangınlara müdahale edilen araç, 6 silindirli 5 bin motoruyla aradan yıllar geçmesine rağmen orijinal özelliklerini korumaya devam ediyor. Zile Belediyesi İtfaiye Çavuşu İbrahim Hüyük, şunları söyledi:

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“Aracımız tam şekilde çalışmaktadır. Gerektiğinde yangınlarda da kullanabiliyoruz. Aracımız şu an yeni itfaiye araçlarında olmayan bir özelliği ile önden radyatörden almış olduğu sıcak suyu arka pompaya devir yaparak kışın suyun donmasını engelliyor. 6 koldan su veriyor. Su basıncı 8-10 bar olabiliyor.”

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“Eski sistem üzerinde çan vardır. Sonradan siren takılmıştır ama kendi orijinal çanı vardır. Yedek far vardır. 1957 model araçta koymaları ilginç. Seyyar olarak çıkıp yerine takılmaktadır. Bu aracımızı daha önceleri kullanan arkadaşlarımız var. Zile’nin dar sokakları var.

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“Çok rahat bir şekilde sığıyor ve müdahale edebiliyoruz. Gerektiği her yerde kullanabiliyoruz ama ihtiyarı da fazla yormak istemiyoruz.”

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20 yıldır itfaiyede çalışan Ahmet Albayrak ise 10 yıl bu aracın şoförlüğünü yaptığını söyledi: “Aracın malzemesinden ben sorumluydum. İtfaiyenin öncü aracıydı. Diğer araçlar ağır kalıyordu. Kışın yangına gidildiğinde bunun peşine yetişemezdik.”

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“Su izinden hangi mahalleye gittiğini, hangi sokağa girdiğini peşinden takip edip buluyorduk. 6 koldan su veren bir araç. 2 kişi olmadan hortumunu tutamıyorduk. Yıkılması gereken ahşap yeri yıkabiliyorduk. Su basıncı o kadar güçlü. Halen aracımızdan memnunuz.”

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