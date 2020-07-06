'Efsane kaslar'ın son hali

ZAMANIN ETKİLERİ 62 yaşına gelen Lundgren'in, bir döneme damgasını vuran kaslı görüntüsünü büyük ölçüde koruduğu da dikkatlerden kaçmadı. Kaslarının bazı bölümleri erise de yine de yaşına göre gayet iyi olan görüntüsü gözlerden kaçmadı.