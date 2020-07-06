'Efsane kaslar'ın son hali

Sinema tarihine geçen filmle, unutulmazlar arasına giren oyuncu, hafta sonu nişanlısıyla birlikte çıktığı gezintide görüntülendi.
Fotoğraflar: Backgrid USA; Depo Photos
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KENDİNE BAKIYOR
Güçlü kaslarıyla tanınan oyuncunun 62 yaşına gelmesine rağmen, fiziksel görüntüsünü olabildiğince koruduğu da dikkatlerden kaçmadı.
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ROCKY 4 İLE HAFIZALARA KAZINDI
Rol aldığı Rocky 4 filminde canlandırdığı karakter ile unutulmazlar arasına giren İsveçli oyuncu Dolph Lundgren, önceki gün Beverly Hills'te görüntülendi.
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GENÇ NİŞANLI
24 yaşındaki nişanlısı Emma Krokdal ile gezintiye çıkan Lundgren, arabasından üzerinde sadece beyaz şortuyla indi.
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MASKESİNİ ÇIKARMADI
Yürürken tişörtünü giyen Dolph Lundgren'in maskesini de eksik etmediği görüldü.
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ZAMANIN ETKİLERİ
62 yaşına gelen Lundgren'in, bir döneme damgasını vuran kaslı görüntüsünü büyük ölçüde koruduğu da dikkatlerden kaçmadı. Kaslarının bazı bölümleri erise de yine de yaşına göre gayet iyi olan görüntüsü gözlerden kaçmadı.
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AKSİYON FİLMLERİNİN YILDIZI
Oyunculuğun yanı sıra dövüş sanatları ustası da olan Dolp Lundgren aslında kimya mühendisliği eğitimi gördü. Aksiyon filmlerinin unutulmaz yıldızlarından biri olan Lundgren, uluslararası ününü Rocky 4 filmine borçlu.
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IVAN DRAGO İLE HAFIZALARA KAZINDI
O filmde Sylvester Stallone'nin canlandırdığı Rocky Balboa karakterinin karşısında ringe çıkan Sovyet boksör Ivan Drago'yu canlandırdı Lundgren. 1985 yılındaki bu film onun kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.
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SESİYLE KATKIDA BULUNUYOR
Ondan sonra da kas gücünü gözler önüne serdiği aksiyon filmlerinde kamera karşısına geçti. Dolph Lundgren, aktif olarak mesleğini sürdürüyor. Lundgren, önümüzdeki yıl gösterime girecek olan Minions: The Rise of Gru admlı animasyona sesiyle katkıda bulundu.
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GEÇEN AY NİŞANLANDI
Dolp Lundgren bir süredir spor eğitmeni Emma Krokdal ile birlikte. Çift, aralarındaki yaş farkına rağmen mutlu bir birliktelik sürdürüyor.
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İRİ TAŞLI YÜZÜK
Lundgren ve Krokdal, geçen haziran ayında nişanlandı. Krokdal, otomobilden iri taşlı nişan yüzüğünü fotoğrafçılara böyle göstermişti.
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DÖRT YIL ÖNCE
Lundgren, 2016 yılında çıktığı tatilde böyle görüntülemişti.