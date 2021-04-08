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Haber Giriş: 08 Nisan 2021 - 17:08 | 

60'lı yılların sonu... 15 yaşımdayım!

Kimi günler, kimi aylar kimi de yıllar öncesine yolculuk yaptı... İşte ünlü isimlerin tbt paylaşımları...

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1NİLGÜN BELGÜN

NİLGÜN BELGÜN

60'lı yılların sonu...15 yaşındayım. Ailecek gittiğimiz bir taverna gecesinde Yorgo Vapuridis şarkı söylüyor ben dans ediyorum. Annem ve babam hafta içi çalışırlar hafta sonu da gezerlerdi.

Ben de onlara katılırdım eğlence olunca. Müzik, şarkı o dönemlerde de en sevdiğim şeydi... Neşeli bir aileydik. O yıllar da İstanbul'un en güzel yıllarıydı...

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Sahici samimi, sinema, tiyatro yani sanatla ,eğlenceyle iç içe nostaljik 60'lı yıllar...
İşin özü hep neşeliyim bugünlere mahsus değil güler yüzlü neşeli oluşum. Karakterim böyle...

3BERDAN MARDİNİ

BERDAN MARDİNİ

Vay vay seneler önceki fotomu buldum ve meğerse ne kadar çok benziyormuş Miran bana...

4SEREN FOSFOROĞLU

SEREN FOSFOROĞLU

Bugün senin doğum günün güzel kadın! Seninle katıla katıla güldüğümüz gibi şimdi ben kızımla gülüyorum. Senden öğrendiklerimle büyütüyorum kızımı. Tek dileğim yanında senden fazla kalabilmek. Eminim bizi gülümseyerek izliyorsundur. İyi ki doğdun.

5ATİLLA ATASOY

ATİLLA ATASOY

Kongo'da bir eczane...Ocak 2016

6NİHAN ASLI AYGEN

NİHAN ASLI AYGEN

#tbt günü geldi madem o zaman gelsin lise zamanından bir fotoğraf... kolyemin ucundaki nazar boncuğu bebekliğimden kalma ve hala duruyor

7NEDİM SABAN

NEDİM SABAN

Ya anaokul mezuniyeti , ya okuma bayramı. Ya Işık Lisesi sahnesi, ya Nişantaşı Şişli Terakki sahnesi.Pantolon yamalarımı anneannem yapmıştı, hatta yama olarak fazla şık duruyordu ama yırtmaya kıyamamıştık. Başka da hiç bir şey hatırlamıyorum.

8ZEYNEP SELVİLİ

ZEYNEP SELVİLİ

Kaybettiklerimiz için yas tuttuğumuzda, iyi ya da kötü kendimiz için de yas tutarız. eskiden olduğumuz ve artık olmadığımız kişinin yasını tutarız. günün birinde hiç varolmayacağımız için yas tutarız.

9EROL EVGİN

EROL EVGİN

Yıl 1980, Elvan 5, Murat 2,5 yaşında, Siliviri’de yazlıkta...

10SELDA ALKOR

SELDA ALKOR

Bugün tbt günü sevgili gönül dostlarım ilk fotoğraf 1965 yılından Fikret Hakan rahmet ve sevgiyle ...

11AYŞE KÖKÇÜ

AYŞE KÖKÇÜ

Yaş 23...

12NAZAN ŞORAY

NAZAN ŞORAY

Bir Taksim Maksim gecesinden... Fotoğrafta görünen 6 keman, bir de çello var görünmüyor, 2 ritm, bir kanun. Arkada pop müzik enstürümanları 1987 olabilir...

13CÜNEYT ARKIN

CÜNEYT ARKIN

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