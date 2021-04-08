60'lı yılların sonu... 15 yaşımdayım!

Kimi günler, kimi aylar kimi de yıllar öncesine yolculuk yaptı... İşte ünlü isimlerin tbt paylaşımları...
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1
NİLGÜN BELGÜN
60'lı yılların sonu...15 yaşındayım. Ailecek gittiğimiz bir taverna gecesinde Yorgo Vapuridis şarkı söylüyor ben dans ediyorum. Annem ve babam hafta içi çalışırlar hafta sonu da gezerlerdi.
Ben de onlara katılırdım eğlence olunca. Müzik, şarkı o dönemlerde de en sevdiğim şeydi... Neşeli bir aileydik. O yıllar da İstanbul'un en güzel yıllarıydı...
2
Sahici samimi, sinema, tiyatro yani sanatla ,eğlenceyle iç içe nostaljik 60'lı yıllar... İşin özü hep neşeliyim bugünlere mahsus değil güler yüzlü neşeli oluşum. Karakterim böyle...
3
BERDAN MARDİNİ
Vay vay seneler önceki fotomu buldum ve meğerse ne kadar çok benziyormuş Miran bana...
4
SEREN FOSFOROĞLU
Bugün senin doğum günün güzel kadın! Seninle katıla katıla güldüğümüz gibi şimdi ben kızımla gülüyorum. Senden öğrendiklerimle büyütüyorum kızımı. Tek dileğim yanında senden fazla kalabilmek. Eminim bizi gülümseyerek izliyorsundur. İyi ki doğdun.
5
ATİLLA ATASOY
Kongo'da bir eczane...Ocak 2016
6
NİHAN ASLI AYGEN
#tbt günü geldi madem o zaman gelsin lise zamanından bir fotoğraf... kolyemin ucundaki nazar boncuğu bebekliğimden kalma ve hala duruyor
7
NEDİM SABAN
Ya anaokul mezuniyeti , ya okuma bayramı. Ya Işık Lisesi sahnesi, ya Nişantaşı Şişli Terakki sahnesi.Pantolon yamalarımı anneannem yapmıştı, hatta yama olarak fazla şık duruyordu ama yırtmaya kıyamamıştık. Başka da hiç bir şey hatırlamıyorum.
8
ZEYNEP SELVİLİ
Kaybettiklerimiz için yas tuttuğumuzda, iyi ya da kötü kendimiz için de yas tutarız. eskiden olduğumuz ve artık olmadığımız kişinin yasını tutarız. günün birinde hiç varolmayacağımız için yas tutarız.
9
EROL EVGİN
Yıl 1980, Elvan 5, Murat 2,5 yaşında, Siliviri’de yazlıkta...
10
SELDA ALKOR
Bugün tbt günü sevgili gönül dostlarım ilk fotoğraf 1965 yılından Fikret Hakan rahmet ve sevgiyle ...
11
AYŞE KÖKÇÜ
Yaş 23...
12
NAZAN ŞORAY
Bir Taksim Maksim gecesinden... Fotoğrafta görünen 6 keman, bir de çello var görünmüyor, 2 ritm, bir kanun. Arkada pop müzik enstürümanları 1987 olabilir...