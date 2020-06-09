60'a merdiven dayadı: Ne diyet yaparım ne spor salonuna giderim
Hollywood yıldızlarının çoğu, hayatları boyunca yediğine içtiğine dikkat eder... Hatta kimi zaman yarı aç gezer.
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İSTİSNALARDAN BİRİ
Bütün bunlara ek olarak da görüntüsünün yıllara direnebilmesi için estetik olanaklardan da yararlanır. Elbette birkaç istisna dışında.
Backgrid USA
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FORMUNU YILLARDIR KORUYOR
Hollywood'un tecrübeli oyuncularından 56 yaşındaki Hunt, geçtiğimiz hafta sonu Malibu'da kumsalda görüntülendi. Bir çocuk annesi Hunt, formda görüntüsüyle dikkat çekti.
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DİYET YAPMIYORUM
Helen Hunt yıllardır değişmeyen fiziksel görüntüsünü nasıl koruduğuna dair çarpıcı açıklamalar da yapıyor. Hiç diyet yapmadığının altını çiziyor Hunt. Ama bunun yerine yaptığı başka bir şey var.
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SAĞLIKLI YEMEYE VE KENDİMİ SEVMEYE ÇALIŞIYORUM
Ünlü oyuncu USA Today için verdiği röportajda sağlıklı yiyecekler tükettiğini belirtip "Fiziksel görüntümü sevmeye çalışıyorum" açıklamasını yaptı.
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KIZIMA NASİHATİM
Helen Hunt, bunu şu anda 16 yaşında olan kızına da her zaman söylediğini anlattı. "Kızıma söylediğim şu: Tükettiğin yiyeceğin her lokmasını sev, kendi vücudunu sev."
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HAREKETLİ YAŞAM
Helen Hunty yıllardır fiziğini korumasına rağmen, hiç düzenli olarak spora gitmediğini ya da diyet yapmadığını da bir başka röportajında söylemişti. Ünlü oyuncu Healthy Living adlı dergiye "Hiç spora gitmedim, çok kısa bir dönem dışında hiç diyet yapmadım. Diyet yaptığım o kısacık zaman da kendimi çok kötü hissetmiştim" diye konuşmuştu.
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YOGA İYİ GELİYOR
Helen Hunt, sıkı bir diyet yerine yürümek, koşmak, sörf yapmak gibi sevdiği etkinliklere ağırlık verdiğini anlatmıştı. Hunt, yoga yapmanın da fiziksel ve ruhsal olarak kendisine iyi geldiğini anlatmıştı.
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BİR ÇOCUK ANNESİ
1963 yılında dünyaya gelen Helen Hunt, ilk evliliğini 1999 ile 2000 arasında Hank Azaria ile yaptı. Daha sonra da Yapımcı, yazar ve yönetmen Matthew Carnahan ile ilişkisinden Makena Lei Gordon Carnahan adlı bir kız çocuğu sahibi oldu.