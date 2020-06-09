60'a merdiven dayadı: Ne diyet yaparım ne spor salonuna giderim

HAREKETLİ YAŞAM Helen Hunty yıllardır fiziğini korumasına rağmen, hiç düzenli olarak spora gitmediğini ya da diyet yapmadığını da bir başka röportajında söylemişti. Ünlü oyuncu Healthy Living adlı dergiye "Hiç spora gitmedim, çok kısa bir dönem dışında hiç diyet yapmadım. Diyet yaptığım o kısacık zaman da kendimi çok kötü hissetmiştim" diye konuşmuştu.