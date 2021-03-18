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GeriGündem 60 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanı yanıtladı... İşte e Nabız ve MHRS aşı randevusu alma ekranı
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Haber Giriş: 18 Mart 2021 - 00:45 | 

60 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanı yanıtladı... İşte e Nabız ve MHRS aşı randevusu alma ekranı

60 yaş üstü aşılama için beklenen açıklama geldi. Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca, merak edilen 60 yaş üstü ne zaman aşı olacak? sorusuna yönelik , bu yaş grubundakilerin aşılarına haftaya başlanacağını bildirdi. 60 yaş üzeri aşı sırasının gelmesinin ardından korona virüs aşı sorgulamaları da bu yaş grubundakilerin odaklandığı konulardan oldu. 60 yaş üzeri MHRS aşı randevusu alma ekranı ve e Nabız aşı sırası sorgulama, kritik süreçte önemli rol oynayacak. İşte, e Nabız aşı sırası sorgulama ve aşı randevusu alma işleminin detayları.

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60 yaş üstü aşı randevusu alma işlemi Sağlık Bakanlığı tarafından başlıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Gelecek haftadan itibaren 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." ifadelerini kullandı. Koronavirüs risk grubunda yer alan 60-65 yaş arası için aşılama sürecinde randevular, www.mhrs.gov.tr adresinden alınacak. Başvuru sonuçları de SMS ile telefonlara gelecek.

260 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLIYOR

60 YAŞ ÜSTÜ AŞILAMA BAŞLIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Bildiğiniz gibi, 65 yaş üstü büyüklerimizin, sağlık çalışanlarının aşıları tamamlandı. Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin.

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, 60 yaş üzeri için 22 Mart haftasından itibaren aşı süreci başlayacak. Aşılama ile ilgili bilgiler telefon mesajları ile gelecek.

360 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR

60 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

MHRS üzerinden koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır sorusu en çok merak edilen konuların başında geliyor.

MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.

Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.

Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.

"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.

Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

4ALO 182 ÜZERİNDEN DE RANDEVU ALINABİLİYOR

ALO 182 ÜZERİNDEN DE RANDEVU ALINABİLİYOR

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

5SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI TAKVİMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI TAKVİMİ

Belirlenen takvime göre, birinci aşamanın A grubunda, sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf gibi tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

Birinci aşamanın B grubunda, yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor.

Bu sektörler şu şekilde sıralanıyor:

"Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar."

Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler, üçüncü aşamada ise öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak.

Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bunu 30-39 ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

Üçüncü aşamada son olarak diğer gruplarda bulunan, sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarındakilere aşı uygulanacak.

Dördüncü aşamada ise sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

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