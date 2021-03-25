60 yaş aşıları ne zaman başlıyor? İşte, 60 yaş üstü aşılama takvimi

"Bu gruptaki kişiler, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de fazla. Bunlara itibar etmemenizi istirham ediyorum. Sizde yol açacakları mesnetsiz moral bozukluklarının onlar için bedeli yoktur. Bilimsel ciddiyet ve devlet sorumluluğu içinde hareket edenlerse bellidir. Devletinize güvenin. Bilim Kurulumuzun kararları, bakanlığımız, şehrinizde salgınla mücadeleyi yöneten makamlar bu işte rehberiniz olsun."



"Gelecek haftadan (22 Mart sonrası) itibariyle bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin."