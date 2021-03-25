60 yaş aşıları ne zaman başlıyor? İşte, 60 yaş üstü aşılama takvimi
60 yaş üstü aşı için tarih detaylarını sorgulayan pek çok vatandaş Sağlık Bakanlığından gelen açıklamalara odaklandı. Öncelikle sağlık çalışanlarından başlanmak üzere uygulanan Koronavirüs aşı takvimi, yaş olarak büyükten küçüğe doğru uygulanmaya devam ediliyor. Peki, pek çok kesimi ilgilendiren 60 yaş aşıları ne zaman başlıyor? İşte, 60 yaş aşılama takvimi hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önemli açıklamaları
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60 yaş üstü aşılama için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklama geldi. Bakan Koca, bu haftayı işaret ederek 'Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin.' uyarısında bulundu. Bakan Koca'nın 60 yaş üstü aşılama süreci hakkında yaptığı detaylı açıklama şu şekilde;
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"Covid-19 salgını sebebiyle bir kez daha huzurlarınızdayım. Bildiğiniz gibi kontrollü normalleşme dönemindeyiz. İlk iki haftamızı geride bıraktık. Şüphesiz, bu kısa zaman içinde büyük sonuçlar almayı beklemiyorduk. Ama göstereceğiniz tereddütsüz irade, sonuçlarını hemen değilse de yakında ortaya koyacaktır. İşin tabiatı da budur."
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"Virüse sosyal hayatı ele geçirme fırsatı vermeyin. Gün gün verdiğiniz bir mücadele ve yaşadığınız mahrumiyetler sonucunda kazandıklarınızı kaybetmeyin."
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"Bu gruptaki kişiler, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi ülkemizde de fazla. Bunlara itibar etmemenizi istirham ediyorum. Sizde yol açacakları mesnetsiz moral bozukluklarının onlar için bedeli yoktur. Bilimsel ciddiyet ve devlet sorumluluğu içinde hareket edenlerse bellidir. Devletinize güvenin. Bilim Kurulumuzun kararları, bakanlığımız, şehrinizde salgınla mücadeleyi yöneten makamlar bu işte rehberiniz olsun."
"Gelecek haftadan (22 Mart sonrası) itibariyle bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin."