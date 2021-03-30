60 yaş aşı takvimi belli oldu! 60 yaş üstü ne zaman ve hangi aşıyı olacak?

60 yaş üzeri aşı takvimi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde resmen başlayan 60 yaş üstü aşı takvimi, hangi aşının gerçekleşeceği gibi pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Peki, 60 yaş üstü ne zaman ve hangi aşıyı olacak? İşte, o bilgiler