60 yaş aşı takvimi belli oldu! 60 yaş üstü ne zaman ve hangi aşıyı olacak?
60 yaş üstü aşı takvimi içerisine eşleri de ekleyen Sağlık Bakanlığı, başvuruların internet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. 60 yaş üstü aşı takvimi ile birlikte en çok merak edilen konulardan birisi de aşınan hangi türde yapılacağı oldu. Peki, 60 yaş üstü aşı ne zaman ve hangi türde yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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60 yaş üzeri aşı takvimi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Geçtiğimiz hafta içerisinde resmen başlayan 60 yaş üstü aşı takvimi, hangi aşının gerçekleşeceği gibi pek çok soruyu da beraberinde getirdi. Peki, 60 yaş üstü ne zaman ve hangi aşıyı olacak? İşte, o bilgiler
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60 YAŞ ÜSTÜ AŞI İÇİN SÜREÇ BAŞLIYOR
Bu hafta ülkeye gelecek olan 1.4 milyon Biontech aşısının 60 yaş üzeri vatandaşlara uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama sürecinde yeni gruba geçildiğini, 60 yaş üzeri vatandaşların eşleri ile birlikte randevu alarak koronavirüs (Kovid-19) aşısı olabileceklerini duyurdu.
Bakan Koca sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:
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- Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi.
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- Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, Down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz.