60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak? Koronavirüs (covid-19) aşı randevu ekranı MHRS sisteminde!

ALO 182 ARACILIĞI İLE RANDEVU ALMA Kovid-19 aşısı olacak 80 yaş ve üstündeki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.



Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.