60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak? Koronavirüs (covid-19) aşı randevu ekranı MHRS sisteminde!
60-65 yaş arası aşı takvimi belli oldu. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Koca, BioNTech aşısının ilk 5800 dozunun Türkiye'ye ulaştığını duyururken, 60-65 yaş grubundaki vatandaşların aşılama sürecinin başlayacağını bildirdi. Aşı randevusu alacak olan vatandaşlar MHRS sistemini kullanabilecekler. 60 yaş üstü vatandaşlar MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor. Aşı randevusu alınırken T.C kimlik numarası bilgisi kullanılacak. Gözler şimdi 60-65 yaş arası ne zaman aşı olacak? sorusunun yanıtında. İşte, aşı randevu ekranı ve 60 yaş üstü aşı sırası ile ilgili bilgiler.
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60-65 yaş arasının ne zaman aşı olacağı son gelişmeler ile takip edilirken beklenen açıklama Sağlık Bakanı Koca'dan geldi. Bakan Koca 60-65 yaş grubundaki vatandaşların aşılama sürecine bu hafta başlanacağını bildirdi. Koca yaptığı açıklamada, "Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun, yani 60-65 yaş grubunun aşılarına başlanacak. Yaşınız 60-65 arasındaysa lütfen telefon mesajlarınızı dikkatle takip edin." ifadelerini kullandı.
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AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
MHRS üzerinden randevu oluşturmak için www.mhrs.gov.tr adresine girin.Üyeyseniz bilgilerinizi girerek sisteme giriş yapın. Eğer üye değilseniz “Üye Ol” seçeneğini tıklayıp üyelik oluşturun.
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Koronavirüs aşı randevusu almak için sisteme giriş yaptıktan sonra “Aşı Randevusu Al” seçeneğini tıklayın.
"Aile Hekiminden” ve “Hastaneden” olmak üzere iki seçenek çıkıyor. İstediğiniz seçeneği tıklayıp tarih ve saat bilgilerini seçtikten sonra randevunuzu oluşturabilirsiniz. Randevu bilgileri SMS ile telefona iletilecek.
Eğer öncelikle grupta değilseniz aşağıdaki uyarıyı alabilirsiniz.