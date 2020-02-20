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Haber Giriş: 20 Şubat 2020 - 14:19, /

'6 yaşında teyze oldum'

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..

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1ÖZLEM TOKASLAN

ÖZLEM TOKASLAN

6 yaşında teyze olan Özlem, ablası ve yeğeni… Yıl 1981 büyümeseydik iyiydi

2BEHZAT UYGUR

BEHZAT UYGUR

Nişanımız iki çınar... Bedia Muvahhit, Orhan Boran ve ailesi.

3BELKIS AKKALE

BELKIS AKKALE

Geçmişe bir yolculuk. Ana yüreği filminden güzel bir anı. Merhum Erol Taş ve yönetmenim merhum Yavuz Yalınkılıç'a sevgi, saygı, özlemle.

4AFRİKALI ALİ

AFRİKALI ALİ

İnönü stadyum konseri öncesi çekilmiş bir fotoğraf.. Hey gidi eski günler…

5DERYA ŞENSOY

DERYA ŞENSOY

Günaydın! Kremalı, barbieli pasta sevmeyenler bu postun altında toplanalım

6EROL EVGİN

EROL EVGİN

Unicef iyi niyet elçisi olduğum yıllardan bir anı…

7HAKAN AYSEV

HAKAN AYSEV

Çok güzel bir 'enh' tbt si

8HAKAN YILMAZ

HAKAN YILMAZ

Zaman sadece birazcık zaman.

9BÜLENT ŞAKRAK

BÜLENT ŞAKRAK

Biz tüccar değiliz, alıp, satmayız. Erkân gözetiriz, yoldan sapmayız. Gönlümüz ganîdir bizim, kibir tutmayız.

10AYŞEGÜL AKDEMİR

AYŞEGÜL AKDEMİR

Kemal 2 saatlik

11ITIR ESEN

ITIR ESEN

Özlersem... Hem de çok... Hem de her gün... Rüyalarımda... tbt annem... Ablacım Allah sana uzun ömür versin. Uzakta da olsan, varlığın yeter, sesini duymak yeter. Özledim

12DİLŞAD ÇELEBİ

DİLŞAD ÇELEBİ

“Ben hep şarkı sanırdım gökyüzünüKim bilir kimin söylediği”

13MERVE OFLAZ

MERVE OFLAZ

“Çilli horoz” diye tabir ettiğimizden

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