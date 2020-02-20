'6 yaşında teyze oldum'

Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri eski fotoğraflarını 'tbt' notuyla paylaştı. Kimi çocukluğuna gitti, kimi okul sıralarına, kimi de en özel anlarına... İşte ünlü isimlerin birbirinden renkli 'tbt' fotoğrafları..
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1
ÖZLEM TOKASLAN
6 yaşında teyze olan Özlem, ablası ve yeğeni… Yıl 1981 büyümeseydik iyiydi
2
BEHZAT UYGUR
Nişanımız iki çınar... Bedia Muvahhit, Orhan Boran ve ailesi.
3
BELKIS AKKALE
Geçmişe bir yolculuk. Ana yüreği filminden güzel bir anı. Merhum Erol Taş ve yönetmenim merhum Yavuz Yalınkılıç'a sevgi, saygı, özlemle.
4
AFRİKALI ALİ
İnönü stadyum konseri öncesi çekilmiş bir fotoğraf.. Hey gidi eski günler…
5
DERYA ŞENSOY
Günaydın! Kremalı, barbieli pasta sevmeyenler bu postun altında toplanalım
6
EROL EVGİN
Unicef iyi niyet elçisi olduğum yıllardan bir anı…
7
HAKAN AYSEV
Çok güzel bir 'enh' tbt si
8
HAKAN YILMAZ
Zaman sadece birazcık zaman.
9
BÜLENT ŞAKRAK
Biz tüccar değiliz, alıp, satmayız. Erkân gözetiriz, yoldan sapmayız. Gönlümüz ganîdir bizim, kibir tutmayız.
10
AYŞEGÜL AKDEMİR
Kemal 2 saatlik
11
ITIR ESEN
Özlersem... Hem de çok... Hem de her gün... Rüyalarımda... tbt annem... Ablacım Allah sana uzun ömür versin. Uzakta da olsan, varlığın yeter, sesini duymak yeter. Özledim
12
DİLŞAD ÇELEBİ
“Ben hep şarkı sanırdım gökyüzünüKim bilir kimin söylediği”