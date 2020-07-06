6 Temmuz Türkiye koronavirüs (corona virüs) son durum tablosu: Dünyada korona virüs vaka ve ölüm sayısı Covid 19 haritası
Sağlık Bakanlığı '6 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarıyla güncelleniyor. Bakan Koca, dünkü corona virüsü tablosunda illere göre vaka sayısını açıkladı. İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır'da vaka artış eğilimi gözlemlendiğini duyuran Koca, 'tedbir'lerin gevşetilmemesi konusunda vatandaşları uyardı. Ülkemizde sıcak gelişmeler yaşanırken dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı 11.458.291 kişi ulaştı. Dünya genelinde 534.460 bin kişi hayatını kaybederken, 6.184.379 covid-19'u yenerek sağlığına kavuştu. Amerika'da toplam vaka 3 milyona yaklaşırken, Brezilya'da 1 milyon 603 bin vaka mevcut. Hindistan ve Rusya'da vaka sayısı 700 bine yaklaşırken, Peru, Şili ve İngiltere vaka sayısında 300 bin seviyesinde ilerliyor. İşte Corona Virüs 6 Temmuz son durumu ve ülkelerden gelen son dakika haberleri.
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1
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 11,5 milyona yaklaşırken can kaybı 535 bini, iyileşenlerin sayısı 6 milyon 506 bini aştı.
salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 2 milyon 967 bine, can kaybı 132 bin 483'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 273 bini geçti.
Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 579 bine ulaşırken can kaybı 64 bin 383'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 978 bin 615 olarak açıklandı.
Son 3 günde, ortalama vaka sayısının en çok arttığı iller: İstanbul, Ankara, Gaziantep, Mardin, Konya, Bursa, Diyarbakır. Yoğun bakım hasta sayımız, yeni vakaları takiben, artış eğiliminde. TEDBİR VARKEN, “Bugün vefat eden sayısı” kanıksanacak tablo değil.
3
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Rusya'da Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 681 bin 251'e, can kaybı 10 bin 161'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 450 bin 750 oldu.
Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 23 bin 165 artarak 697 bin 69'a ulaşırken 19 bin 699 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 424 bin 885 kişinin iyileştiği bildirildi.
İtalya'da can kaybı 7 artarak 34 bin 861'e, toplam vaka sayısı 241 bin 611'e, iyileşenlerin sayısı 192 bin 108'e ulaştı.
İran'da vaka sayısı 240 bin 438'e yükselirken can kaybı 11 bin 571 oldu. Ülkede 201 bin 330 kişi iyileşti.
İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde hayatını kaybedenlerin sayısı 163 olarak açıklanırken bu sayı salgının başından beri en yüksek seviye olarak bildirildi.
4
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Filistin yönetimi, işgal altında bulunan Batı Şeria'daki Kovid-19 vakalarında görülen artış nedeniyle bir kez daha olağanüstü hal (OHAL) ilan etti.
İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mayıs ayında kaldırdığı bazı kısıtlamaları yeniden yürürlüğe soktu.
Son günlerde Kovid-19 vakalarının arttığı Kazakistan'da iki haftalık sıkı karantina tedbirleri yürürlüğe girdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte Kovid-19 vakasına rastlanmadı.
5
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Türkiye'de ilk vaka
11 Mart'ın ilk saatlerinde Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğünü duyurdu.
DSÖ yeni tip koronavirüsü "pandemi" (küresel salgın) ilan etti.
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere haricinde Avrupa’dan gelen tüm yolculara 30 gün süreyle sınırlarını kapattıklarını duyurdu.
12 Mart'ta Türkiye'de ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildi.
13 Mart'ta ABD'de Başkan Trump, salgın nedeniyle ülke genelinde "ulusal acil durum" ilan etti, bu kapsamda federal bütçeden 50 milyar dolar fonun eyaletlere ve bölgelere aktarılacağını açıkladı.
6
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17 Mart'ta Avrupa Birliği (AB), üçüncü ülke vatandaşlarının üye ülkelere ve Schengen bölgesine yapacakları seyahatlere 30 günlük geçici kısıtlama getirdi.
Fransa'da ülke genelinde serbest dolaşıma kısıtlama getirilirken, kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
19 Mart'ta salgının ortaya çıktığı Çin'de ilk kez yurt içi kaynaklı yeni vakaya rastlanmadığı bildirildi.
21 Mart'ta Türkiye'de kapsamlı karantina tedbirleri uygulanmaya başlandı.
23 Mart'ta İngiltere de karantina tedbirleri uygulamaya kondu.