6 Temmuz canlı ve anlık altın fiyatları: Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın fiyatları.. 2020 altın yorumları
Cuma günü kapanan piyasaların ardından bugün hafta açılışında altın fiyatları ne kadar olacak sorusu piyasaları takip edenler tarafından merakla cevap arıyor.. 6 temmuz canlı ve anlık altın fiyatları takip ekranımızdan grafikli veriler ile altın fiyatlarının anlık değerini takip edebilirsiniz. İşte 2020 altın yorumları ve uzmanların görüşleri
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Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu piyasa takipçilerinin merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Altının gram fiyatı son olarak 390 liradan işlem görürken bu değerin ardından çeyrek altın ve diğer yatırım altınlarının satış fiyatı değişmişti.
Çeyrek altının satış fiyatı 642 lira seviyesinde işlem görürken, 634 liradan geri alınıyor.
Yarım altının satış fiyatı 1.282 liradan işlem görürken, 1.267 liradan geri alınıyor.
Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.555 liradan işlem görürken, 2.53 liradan geri alınıyor
Gram altın 8 Mayıs’tan bu yana en yüksek seviyesinde seyrediyor. Gram altının bu yükselişinde dolar kurundan destek almadığını, ons altındaki yükselişin gram altını desteklediğini söylememiz gerekiyor.
Gram altın fiyatını etkileyen iki dinamik var. Biri ons altın, diğeri ise dolar kuru. Dolar kuru 15 Haziran’dan bu yana 6.81-6.86 TL bandında sıkıştı. Bu sıkışma bir yerde yukarı veya aşağı kırılacaktır. Mevcut konjonktürü değerlendirdiğimizde orta-uzun vadeli görünümde yukarı potansiyel devam edebilir.
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Ons altın ise piyasaların parlayan yıldızı. Mevcut durumda 1787 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Uzun zamandır yazdığımız ve söylediğimiz gibi; küresel faizlerin düşük olması, genişleyici politikalar ana resimde ons altını destekleyen unsurlar. Teknik olarak da 1765-1745 dolar gibi önemli desteklerin üzerinde kalmayı başarıyor. Bu nedenle pozitif görünüm sürebilir. Yukarıda ise önce psikolojik eşik olan 1800 dolar izlenmeli. Bu direnç de geçilirse 1820 dolar seviyeleri hedeflenebilir.
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Gram altın özelinde ise, uzun süredir yukarı yönde potansiyel üzerinde durduk. Dönem dönem düşüşler olsa da bunun bir anlam ifade etmediğini ve düşüşlerin alım fırsatı vereceğinden bahsettik. Şimdi bu aşamada 395-400 TL bandını ön plana çıkarabiliriz. Burası teknik olarak önemli bir direnç bölgesi.
Hem dolar kurundaki sıkışma hem de ons altındaki seviyeler yakından takip edilmelidir. Bu nedenle kısa vadede 395-400 TL bölgesinden kar realizasyonları gelebilir. Ancak kar realizasyonlarının sınırlı kalmasını, düşüşlerin fırsat vermeye devam etmesini ve orta-uzun vade görünümün korunmasını bekliyorum. Geri çekilmelerde 388 TL ve 382 TL seviyeleri destek olarak izlenebilir.
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ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?
ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
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Ons altında temel ve teknik olarak tüm gelişmeler yukarı yönlü seyri destekliyor. Dolar bazında altın fiyatı dün 1780 dolar seviyesini yukarı yönde aşarak son zamanlarda gördüğü en yüksek seviyenin üzerine çıkmış oldu. Bugün değerli metalde işlemler 1784 dolar seviyesinden geçmekte… Ons altında işlem yapan yatırımcılar için mevcut yukarı yönlü pozisyonlar güçlü destek seviyeleri stop loss alınarak korunabilir.
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ALTIN FİYATLARINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?
Seda Yalçınkaya Özer – İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı
Ons altında temel ve teknik olarak tüm gelişmeler yukarı yönlü seyri destekliyor. Dolar bazında altın fiyatı dün 1780 dolar seviyesini yukarı yönde aşarak son zamanlarda gördüğü en yüksek seviyenin üzerine çıkmış oldu. Bugün değerli metalde işlemler 1784 dolar seviyesinden geçmekte… Ons altında işlem yapan yatırımcılar için mevcut yukarı yönlü pozisyonlar güçlü destek seviyeleri stop loss alınarak korunabilir.İlave uzun pozisyonlar için 1780 dolar seviyesinin üzerindeki inatçı seyirlerin sürmesi desteklenebilir. Ons altın için geri çekilmeler satış yönlü kullanılmaktan ziyade her geri çekilmenin alım fırsatı vermeye devam etmesini beklemekteyiz. Bunda en etkili konu başlıkları gerileyen faiz ortamının sürmesi, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri ve ABD’de artan vaka sayıları olarak gösterilebilir.
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Gram altın ise ons altındaki yükselişe bağlı olarak 394 TL seviyesine yükseldi. Dolar/TL son iki haftadır izlediği yatay seyirden kaynaklı olarak gram altına yön vermiyor. Ons altındaki hareket alanının değişmesi gram altının belirleyicisi konumunda. Dolayısıyla ons altında olası geri çekilmeler gram altında da alım fırsatı vermekte. Teknik olarak 380 TL seviyesi gram altında iyi bir alım yeri…
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Bununla birlikte dolar/TL’nin 6.85 TL seviyesinde sabit kalmaya devam ettiği ortamda ons altının 1820 dolar seviyesine yükselmesi gram altında 400 TL seviyesine denk gelmekte. Dolayısıyla 400 TL seviyesi yakınlarında alım yapmakta ziyade ons altındaki aşağı yönlü düzelmeye bağlı olarak geri çekilmelerde alım yapmak daha uygun bir strateji olabilir. Konuştuğumuz konu başlıkları değişmediği sürece ons altın ile gram altında orta ve uzun vadede yükseliş eğilimi desteklenecektir.
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AŞI ÇALIŞMALARINDAKİ GELİŞMELER ALTINI BASKILIYOR
Aylin Cevizci – A1 Capital Araştırma Uzmanı
Temmuz ayına başlarken, ülkelerin ekonomilerini açması sonrasında gelen vaka artışları, ABD’de protestolar ile tetiklenen salgın süreci ikinci dalga ihtimalini de kuvvetlendirdi. Dünya henüz birinci dalgayı bitirememişken, yeniden ikinci dalga ile gündemin oluşması riskli varlıklardan kaçışlara ve güvenli limanlara sığınmalara neden oldu.
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Bu gelişmeler ile ons altın 1789 dolar seviyesini test ederken, vadeli ons altın kontratı 1805 dolar seviyesini test etti. Bu ise en azından spot altında yaklaşık olarak 16 dolar daha gidilebilecek alanın olabileceğine işaret ediyor. Fakat bu konu şu anda coronavirüsle ilgili gelişmelerin detaylarına ve dünden bu yana takip ettiğimiz aşı haberleriyle şekillenecek.
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Özellikle dün iki ayrı basın kaynağından gelen aşı çalışmalarındaki pozitif haber, ons altında bir miktar kar satışını da tetikledi ve kıymetli metal 1760 dolar seviyesine kadar geriledi. Anlık olarak baktığımızda ise 1770 dolar seviyesini görüyoruz.
Ons altındaki en ufak bir hareket gram altını tetiklerken, yatırımcıların odağına yeniden gram altının yerleşmesini sağlıyor. Gram altın hafta içerisinde, onsta yaşanan bu hareketin etkisi ile 394,3 TL seviyesini gördü. Bugün ise 390 TL seviyesi çevresinde şekilleniyor. Kur tarafında stabil hareket korunurken, yani hareket ons kaynaklı yaşanıyor. Şayet kurda yukarı yönde sert bir hareket oluşmaz ise ve yatay seyir korunabilirse yine gram altının belirleyicisi ons altın olacak. İşte bu yüzden gram altında daha temkinli olmak gerekecek.
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Gram altın artık fiziki ortamda alınmayacak ise banka maliyetleri ile bunun alım miktarına bağlı olarak fiyatının 2-3 TL daha artabileceğini öncelikle belirtelim. Bu doğrultuda altında görülen en yüksek seviye 396,5 TL iken bu seviyeden yapılacak yeni alımların daha sınırlı ve kademeli olması gerektiği görüşündeyim. Düşüşlerin orta ve uzun vadede yatırımcısına getiri imkânı sunabileceğini söylemek gerek.
Satım içinse daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi 390 – 395 TL aralığı makul olabilir. Altın için beklentim kısa vadede 395 – 398 TL aralığında şekilleniyor. Bu nedenle yüksekten almak değil, düşüşlerde maliyetleri düşürerek almanın daha uygun olabileceği kanaatindeyim. Nedeni ise, fiyatlamaların haber akışlarına bu kadar bağımlı olmasıdır.