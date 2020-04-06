Altın fiyatları (gram, çeyrek, yarım) ne kadar? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?
Altın fiyatları yeni haftaya yükseliş trendinde başlayarak rekorunu yineledi. Yatırımcıların öncelikli tercihi haline gelen altının gramı ilk işlem gününde 350 liranın üzerinden işlem görüyor. Son veriler ardından yatırımlarını nasıl şekillendirmeleri konusunda bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarını ve altın fiyatlarının ne kadar süre daha yükselişini süreceğini merak ediyor. Peki, altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi? İşte, altın fiyatlarında son durum ve analistlerin altın fiyatları yorumu...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Nisan ayının ikinci haftasında gözler altın fiyatlarında son durumda. Geçtiğimiz hafta Corona virüsü endişelerinin tırmanmasıyla birlikte yatırımcıların güvenli limanı olarak gördüğü altın fiyatlarında sert bir dalgalanma görülmüş, analistler hareketliliğin süreceği sinyalini vermişti.
Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü ardından tüm yatırım araçları gibi altın fiyatlarında da hareketlenmeler başladı. Altın yatırımlarını şekillendirmek isteyenler veya ilk kez altın yatırımında bulunacak olan vatandaşlar, altın fiyatlarının güncel fiyatını ve uzmanların altın piyasasına yönelik analizlerini merak ediyor. Özellikle en çok tercih edilen ve en fazla hareketliliğin olduğu gram altının alış-satış fiyatı an be an takip ediliyor. İşte 6 Nisan tarihli altın fiyatları ve analistlerin altın yorumları...
2
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR? Gram altın alış fiyatı 351,33 TL / Gram altın satış fiyatı 351,03 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR? Çeyrek altın alış fiyatı 509,57 TL / Çeyrek altın satış fiyatı 521,42 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR? Yarım altın alış fiyatı 1.014,59 TL / Yarım altın satış fiyatı 1.041,44 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI NE KADAR? Cumhuriyet altın alış fiyatı 2.110,00 TL / Cumhuriyet altın satış fiyatı 2.142,00 TL
İstanbul Kapalıçarşı'da 347,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 347,90 liradan, 2 bin 291 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 312 liradan, 317 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 321 liradan, 2 bin 239 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 259 liradan, bin 120 liradan alınan Yarım Ziynet bin 130 liradan ve 560 liradan alınan Çeyrek Ziynet 565 liradan satıldı.
4
Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.
Küresel piyasalar merkez bankalarının ve ekonomi yönetimlerinin aldığı önlemlerin rağmen virüs salgınına ilişkin endişelerle düşmeye devam ediyor.
Piyasalarda bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi bulunurken Çin borsası ise tatil.
Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.570 doların destek, 1.635 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.
Analistler, gram altında 344 liranın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 350 liranın gündeme gelebileceğini, 330 liranın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.
5
Geçen hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,62, altının gram satış fiyatı yüzde 3,48, dolar/TL yüzde 3,73, avro/TL de yüzde 1,84 artış kaydetti.
BIST 100 endeksi, en yüksek 90.408,82, en düşük 86.815,14 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,62 artarak 89.552,61 puandan tamamladı.
İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı geride bıraktığımız hafta yüzde 3,48 kazançla 347,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,40 değer kazanarak 2.312,00 lira oldu. Geçen hafta 546 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, geçen hafta 565 liraya yükseldi.
6
ABD doları yüzde 3,73 değer kazancıyla 6,6980 lira, avro da yüzde 1,84 artışla 7,2330 lira oldu.Yatırım fonları yüzde 0,09 değer kazanırken, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,28 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,87 ile kıymetli madenler fonları oldu.
7
"347 lira, gram altın için iyi satış fırsatı gibi görünüyor"
AA Finans Analisti İslam Memiş, başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere çoğu merkez bankasının faiz indirimi ve genişlemeci adımları ile birlikte hükümetlerin teşviklerinin kısa vadede altın fiyatlarını olumlu yönde desteklemesini beklediklerini ifade etti.
Kısa vadede dolar/TL'de 6,80 lira, altının gram fiyatında ise 347 lira seviyesini takip edeceğini belirten Memiş, bu seviyelerin, hem döviz kurlarında hem de altının gram fiyatında yatırımcısına iyi satış fırsatları sunabileceğini söyledi.
Memiş, altının ons fiyatında 1.450 dolar seviyesinin destek, 1.650 dolar seviyesinin ise önemli direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 320-347 lira bandının takip edileceğini bildirdi.
Nisanda altın fiyatlarında düşüşler görülebileceğini ifade eden Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerden sonra nisan ile birlikte altının ons fiyatının 1.450 dolar seviyesine sarkacağını, altının gram fiyatının ise 320 lira seviyesine kadar gerileyeceğini tahmin ediyorum." dedi.
8
Mayıs ya da haziran ayında düşüşlerin gram altında 308 lira seviyesine kadar sürebileceğini belirten Memiş, "Kısa vadeli yükselişlerde, altın borcu olan ya da düğün yapacak vatandaşlarımızın panik olmamaları gerekiyor. Nisan, mayıs, haziran aylarında düşüşler olabileceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.
"Fed'in adımları altın için destekleyici"
Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da geçen ay Kovid-19 kriziyle artan oynaklık sonrası küresel yatırımcının riskten kaçmak ve nakite dönmek istemesiyle altın piyasasında dengelerin bozulduğunu ifade etti.Fed'in likidite sağlayıcı adımlarına kadar bu dengesizliğin devam ettiğini belirten Erkan, "Fed, dolar likiditesini desteklemek için repo ve swap kanalını kullanıyor. Bununla birlikte ucu açık tahvil alım programı uyguluyor. Altın açısından bu durum destekleyici." dedi.
Erkan, virüs kaynaklı olarak fiziki altın teslimatında yaşanan sıkıntılar ve rafineri kapanmalarının söz konusu olduğunu ancak bunların normal şartlar altında altını sürükleyen dinamikler olmadığını söyledi.
Altın fiyatları açısından likidite koşulları, Fed'in uygulamaları ve risk algısının önemli olduğunu vurgulayan Erkan, "Risk algısı yatırımcıyı ilk başta tahvilin güvenliğine koşturacaktır ancak altın da bu durumdan istifade edebilir. Kısa vadede yükselişe güvenmek için biraz daha yukarı hareket gerekli. Daha uzun vadede ise altını pozitif görüyorum." şeklinde konuştu.
Erkan, altının yükseliş trendini sürdürebilmesi için 1.600 dolar üzerindeki seyrini kalıcı hale getirmesi gerektiğini, 1.650 doların önemli direnç olarak öne çıktığını söyledi.
Bu seviyelerin geçilememesi halinde aşağı yönlü baskıların artabileceğini belirten Erkan, gram altın fiyatlarının ise dolar/TL'deki yükselişe paralel yukarı yönlü hareket etmesini beklediğini ifade etti.