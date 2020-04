Altın fiyatları (gram, çeyrek, yarım) ne kadar? Altın fiyatları yükselmeye devam edecek mi?

Nisan ayının ikinci haftasında gözler altın fiyatlarında son durumda. Geçtiğimiz hafta Corona virüsü endişelerinin tırmanmasıyla birlikte yatırımcıların güvenli limanı olarak gördüğü altın fiyatlarında sert bir dalgalanma görülmüş, analistler hareketliliğin süreceği sinyalini vermişti.



Dünyayı etkisi altına alan Corona virüsü ardından tüm yatırım araçları gibi altın fiyatlarında da hareketlenmeler başladı. Altın yatırımlarını şekillendirmek isteyenler veya ilk kez altın yatırımında bulunacak olan vatandaşlar, altın fiyatlarının güncel fiyatını ve uzmanların altın piyasasına yönelik analizlerini merak ediyor. Özellikle en çok tercih edilen ve en fazla hareketliliğin olduğu gram altının alış-satış fiyatı an be an takip ediliyor. İşte 6 Nisan tarihli altın fiyatları ve analistlerin altın yorumları...