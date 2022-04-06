6 Nisan 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün televizyonda neler var?

6 Nisan 2022 Çarşamba tv yayın akışı listesinde sevilen diziler Sadakatsiz, Oğlum'un yanı sıra yeni dizi Annenin Sırrıdır Çocuk da olacak. Ayrıca Ramazan özel sahur programları kanalların tv yayın akışı listesinde yer alıyor. Peki, bugün tv'de neler, hangi diziler var? İşte, 6 Nisan 2022 Çarşamba Kanal D, Star TV, ATV, Fox TV, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve tv rehberi!
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
01:30 Çok Güzel Hareketler 2
03:00 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin’in Mutfağı
18:30 Star Ana Haber
20:00 İbo Show
00:30 Kaderimin Oyunu
03:00 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Oğlum
00:15 Baba
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 atv Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
20:05 Kuruluş Osman
00:25 Hakim
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
09:05 Ramazan Klipleri
10:00 Bir İyilik Hikayesi
10:15 Alişan İle Hayata Gülümse
15:15 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-I Veli
17:00 Ana Haber
17:25 İddiaların Aksine
17:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Kara Tahta
01:35 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-I Veli
02:50 Ramazan Günlüğü
03:15 Sahur Bereketi
05:15 Kur’an-I Kerim Hatm-I Şerif
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber
20:30 Celal ile Ceren
22:30 Mahkum
01:15 Celal ile Ceren
03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
07:15 8'de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star 2022
13:00 Survivor Panorama
14:45 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Annenin Sırrıdır Çocuk