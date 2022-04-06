6 Nisan 2022 Çarşamba KANAL D, STAR TV, ATV, FOX TV, TRT1, TV8, SHOW TV yayın akışı ve tv rehberi! Bugün televizyonda neler var?

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat



10:45 Ekonomi Arası



11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün



12:15 Memet Özer ile Mutfakta Ramazan



13:00 En Hamarat Benim



16:00 Fulya ile Umudun Olsun



19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber



20:30 Celal ile Ceren



22:30 Mahkum



01:15 Celal ile Ceren



03:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri