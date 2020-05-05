6 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünleri
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta Salı ve Cuma günleri markete yeni ürünler geliyor. Market tarafından yapılan açıklamada 8 Mayıs aktüel ürünlerinin 6 Mayıs’ta satışa çıkarılacağını duyuruldu. 6 Mayıs broşürü içerisinde 24 cm. Cook N Clean tava 59,90 TL, manuel rondo 69,90 TL, blender set 199 TL, 18 parça yemek seti 129 TL fiyatı ile yer alıyor.
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6 Mayıs 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. 8 Mayıs BİM aktüel ürünleri bu hafta çarşamba günü raflara eklenecek. Broşür içerisinde cam set üstü ocak 329 TL, 2’li tava seti 36,95 TL, 24 cm. Cook N Clean tava 59,90 TL, manuel rondo 69,90 TL, blender set 199 TL, kadın sandalet 29,90 TL, çapraz kadın terlik 19,90 TL, dekoratif duvar aynası 99 TL, aksesuar ve takı dolabı 129 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…