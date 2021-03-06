6 Mart Cumartesi Altın fiyatları canlı: Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın düşecek mi, yükselecek mi? İşte uzman yorumları
Altın fiyatları çeyrek altın ve gram altın almak isteyenler tarafından, canlı altın fiyatları takip ekranı üzerinden anlık takip ediliyor. Altının ons fiyatı yaklaşık 9 ayın en düşük seviyesini görürken, şu dakikalarda 1696 dolar seviyesinde hareket ediyor. Gram altın fiyatları ise şu dakikalarda 410 lira seviyesinde bulunuyor. İşte aracı kurumların altın fiyatları analizleri...Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 410,9 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını 2.728 liradan satılıyor. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki artışın etkisiyle yatay seyreden gram altın, günü bir önceki kapanışın hemen altında 410,4 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 410,9 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2.728 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı, dün dolardaki değerlenmenin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürerek 1.687,50 dolarla 9 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 1.696 dolardan işlem görüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseldiğini, bunun da dolar endeksini desteklerken, altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.
Powell, dün para politikası ile ilgili güvercin söylemlerine devam etse de tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıracak bir açıklamada bulunmadı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.670 seviyesinin nemli destek konumunda olduğunu ifade etti.
Altındaki geri çekilme devam ederken faizlerin de yükselişini sürdürmesi altındaki olası tepki alımını engelliyor. 1720 desteğinin de altındayız ve 1700 - 1675 desteklerine doğru geri çekilme isteği oluşabilir. 1700 bölgesine doğru geri çekilmeler kısa vadede yavaşlayabilir fakat altın için aşağı yönlü risklerin baskın olduğu görüşünü koruyoruz.
Dirençler 1765.00 ---1795.00---1815.00
Destekler 1700.00---1675.00---1640.00
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BU SEVİYELER TAKİP EDİLMELİ
ALB Forex
Ons altında, derinleşen satışların ardından 1700 destek seviyesi test edildi. Sabah saatlerinde gelen tepki alımları ile hafif yükselişin görüldüğü ons altında, yukarı alanda 1740 seviyesi ilk direnç olarak izlenebilir. Ana direnç bölgesi olarak izlediğimiz 1760 seviyesi üzerine geçilmedikçe Fibo (61.8) ve düşüş kanalı destek bölgesine denk gelen 1685 seviyesine doğru satış baskısı devam edebilir.
Dirençler: 1740 / 1760 / 1788
Destekler: 1700 / 1685 / 1660
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Gram altın aralık ayından gelen düşen kanal trendi görünümünü bozdu. Kanal direncinin üzerinde fiyatlanan ve 30 mumluk ortalamanın altında seyreden fiyat, doji görüntüsü oluşturuyor. Yön tayin etmeye çalışan gram altın için 407.25 seviyesi destek konumunda bulunuyor. Fiyatta pozitif bir görünüm oluşursa 414.30 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.
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Dirençler:. 414.30 / 424.20 / 426.60
Destekler: 407.25 / 405.00 / 399.90
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Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 409 lira seviyesinde hareket ederken; haftanın son işlem gününe 411 liradan başladı. Yeni güne düşüşle başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 407.86 lira seviyesini görürken; en yüksek ise 412.07 lira seviyesine tırmandı. Altın fiyatları, saat 11.09 itibarıyla yüzde 0.17 oranında düşüşle 410.22 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 763 liradan satılıyor.
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Altının ons fiyatı, dün dolardaki değerlenmenin etkisiyle düşüş eğilimini sürdürerek 1.687 dolarla 9 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından, gün içerisinde en yüksek 1700 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise, yüzde 0.07 oranında düşüşle 1696 dolardan işlem gördü.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları ile ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yükseldiğini, bunun da dolar endeksini desteklerken, altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi.
Powell, dün para politikası ile ilgili güvercin söylemlerine devam etse de tahvil faizleri ve enflasyona ilişkin endişeleri yatıştıracak bir açıklamada bulunmadı.
ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri, ABD Senato'sunda görüşülmeye başlanan ekonomik destek paketi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu kaydeden analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD'nin istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin öne çıktığını söyledi. Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.670 seviyesinin nemli destek konumunda olduğunu ifade etti.