6 Kasım BİM aktüel kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM aktüel ürünleri
BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM markete her hafta salı ve cuma günleri aktüel ürünler geliyor. Yarın televizyondan yağlı radyatöre, bornozdan basküle, saatten çocuk oyunlarına kadar çok çeşitli ürünler satışa çıkarılacak. BİM 6 Kasım aktüel ürünler kataloğu içerisinde 9 dilim yağlı radyatör 299 TL, dikey ısıtıcı 199 TL, erkek bakım seti 99,90 TL, cam baskül 79,90 TL, banyo havlusu 15 TL, raf düzenleyici 9,95 TL, kanepe örtüsü 35 TL fiyatı ile yer alıyor.
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6 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Haftanın belirli günleri satışa çıkan fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 6 Kasım’da BİM’e erkek bakım seti 99,90 TL, cam baskül 79,90 TL, banyo havlusu 15 TL, raf düzenleyici 9,95 TL, blender seti 269 TL, Türk kahvesi makinesi 269 TL, katlanır masa 59,90 TL, kız çocuk patiği 7,95 TL, çorap 4,95 TL fiyatı ile gelecek.