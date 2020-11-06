MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri6 Kasım altın fiyatları kuru: Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları ne yönde?
GeriEkonomi 6 Kasım altın fiyatları kuru: Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları ne yönde?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 06 Kasım 2020 - 07:11 | 

6 Kasım altın fiyatları kuru: Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları ne yönde?

Dünya gelişmelerini yakından takip eden altın fiyatları, 6 Kasım Cuma gününe de yükselişle başladı. FED'in faiz kararının açıklaması ve ABD'deki seçim sürecinin yarattığı belirsizlik ortamı dolayısıyla sık sık pozisyon alan altın fiyatları, yeni güne de artış yönlü hareketi ile başladı. Ons bazında bir gecede 1952 dolar seviyelerini yakalayan altın, günün ilk saatlerinde 1937 dolar seviyesinde fiyatlanmaya başladı. Peki, analistlerin altın yorumları ne yönde? İşte, 6 Kasım altın fiyatları ve altın yorumları hakkında detaylı bilgiler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Altın fiyatları haftanın son gününde yatırımcıların gündeminde yer almaya başladı. Gram altın ve çeyrek altın almayı düşünenler, 6 Kasım altın fiyatlarına odaklandı. Önceki gün altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 520,8 liradan işlem gördü. Gün sonunu 524 TL seviyesinden tamamlayan altın fiyatları, yeni güne de bu seviyede merhaba dedi. Analistler, dolar endeksindeki gerilemenin altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının takip edileceğini belirtti. Gözler şimdi piyasalardaki son durumda. Peki, bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte, 6 Kasım anlık altın fiyatları ve uzmanların altın yorumları.

26 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Abone Olgoogle-news

6 KASIM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın 520 liradan alınıyor, 524 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 849 liradan alınıyor, 866 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 1.698 liradan alınıyor, 1.733 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 3.495 liradan alınıyor, 3.530 liradan satılıyor.

Anlık ve canlı altın fiyatları için tıklayınız

3KAPALIÇARŞIDA ALTIN FİYATLARI
Abone Olgoogle-news

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,96 artışla 524,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 848,00 lira, Cumhuriyet altını 3.473,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,96 yükselişle 524,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 518,80 519,00 523,80 524,00
Cumhuriyet Ata Lira 3.419,00 3.440,00 3.452,00 3.473,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 473,15 477,15 477,70 481,70
Lira(Tam) Ziynet 3.341,00 3.361,00 3.373,00 3.393,00
Yarım Ziynet 1.670,00 1.680,00 1.687,00 1.697,00
Çeyrek Ziynet 835,00 840,00 843,00 848,00

4ONS ALTININ 1900 DOLAR CİVARINDAN FAZLA AYRILMAMASI OLUMLU
Abone Olgoogle-news

ONS ALTININ 1900 DOLAR CİVARINDAN FAZLA AYRILMAMASI OLUMLU

Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti

Biden, ABD’nin bir sonraki başkanı olmaya hazırlanırken Senato’da ise Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde tutacağı beklentisi güçleniyor. Biden bir eyaleti daha kesinleştirirse, yeterli delege sayısına ulaşacak. Piyasalar olumlu bir modda, ancak Biden “mali genişleme” ile ilişkilendirildiği için, yasama organında “topal ördek” olursa mali genişleme paketinin de akıbetini ve büyüklüğünü etkileyecektir. Dolayısıyla Mavi Dalga’dan beklenenin aksine, Demokrat ve Cumhuriyetçi parti fikir ayrılıkları nedeniyle daha sınırlı bir paket söz konusu olacaktır. Biden galibiyetine rağmen altında ve gümüşte ralli etkisi yok bu yüzden. Yine de 1900 dolar civarından fazla ayrılmaması olumlu.

5
Abone Olgoogle-news

Ancak şu an seçimler konusunda ilk eşik noktası aşılamadı. O da seçim sonuçlarının kesinleştirilmesi konusu. Trump kanadı kritik eyaletlerdeki sayımlara itiraz etmek için devreye girdi. Oy sayımı süreci muhtemelen hafta sonuna kadar sürecek. İşin Yüksek Mahkeme’de çözülmesi olasılığı da var ki 2000 Bush – Al Gore seçimi gibi bu 2-3 hafta demek olur. Seçime bağlı piyasa volatilitesinin devamı olasılığı var. Biden başkanlığı veya bir ihtimal Trump başkanlığı kesinleştiğinde, en başta mali teşvikler, sonrasında ticaret savaşları, dış ilişkiler, Fed politikaları, ekonominin toparlanması veya toparlanamaması konularına bakacağız.

6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi