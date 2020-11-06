6 Kasım altın fiyatları kuru: Bugün ons altın, gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın yorumları ne yönde?

ONS ALTININ 1900 DOLAR CİVARINDAN FAZLA AYRILMAMASI OLUMLU Enver Erkan – Tera Yatırım Ekonomisti



Biden, ABD’nin bir sonraki başkanı olmaya hazırlanırken Senato’da ise Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde tutacağı beklentisi güçleniyor. Biden bir eyaleti daha kesinleştirirse, yeterli delege sayısına ulaşacak. Piyasalar olumlu bir modda, ancak Biden “mali genişleme” ile ilişkilendirildiği için, yasama organında “topal ördek” olursa mali genişleme paketinin de akıbetini ve büyüklüğünü etkileyecektir. Dolayısıyla Mavi Dalga’dan beklenenin aksine, Demokrat ve Cumhuriyetçi parti fikir ayrılıkları nedeniyle daha sınırlı bir paket söz konusu olacaktır. Biden galibiyetine rağmen altında ve gümüşte ralli etkisi yok bu yüzden. Yine de 1900 dolar civarından fazla ayrılmaması olumlu.