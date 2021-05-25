6 gün orucu ne zaman tutulur 2021? Şevval ayı ne zaman bitecek? İşte Şevval ayı orucu hakkında bilgiler
6 gün orucu ya da şevval ayı orucu Müslümanların odaklandığı konuların başında geliyor. Ramazan orucunu tamamlayıp Şevval ayında da 6 gün orucunu tutmak isteyenler Diyanet bilgisine göre hareket edecek. Hz. Peygamber'in (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” diyerek buyurduğu şevval orucu peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabiliyor. Peki, 6 gün orucu ne zaman tutulur ve şevval ayı ne zaman bitecek? İşte, 2021 şevval ayı orucu hakkında merak edilen bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Şevval ayında oruç ibadetini idrak edecek olanlar, 6 gün orucuna yönelik Diyanet İşleri Başkanlığı bilgine yoğunlaştı. Diyanet kaynaklarına göre, Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.2021 yılı Şevval Ayı'nın 1. Günü 13 Mayıs 2021 tarihinde başladı. 11 Haziran'da ise Şevval ayı sona erecek. Dini kaynaklara göre, Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir.
2
ŞEVVAL AYI NE ZAMAN BİTECEK?
2021 yılı Şevval Ayı'nın 1. Günü 13 Mayıs 2021 tarihine denk geldi. Şevval ayının ilk günü olacak ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü kutlandı.
11 Haziran'da ise Şevval ayı sona erecek.
3
ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?
Şevval orucu, Ramazan'ın ardından tutulması tavsiye edilen bir oruçtur. Farz olmayan bir ibadet olan Şevval orucu, Ramazan ayından sonra tutulmaktadır. Peygamberimiz Hz. Muhammed, "Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur." buyurmuştur.
Yani Müslüman vatandaşlar, Ramazan ayının ardından gelen 30 günlük Şevval ayı içerisinde herhangi bir 6 gün oruç tutabilir. Böylelikle Hz. Muhammed'in buyurduğu gibi sanki bütün yıl oruç tutmuş gibi olur.
4
ŞEVVAL ORUCU NASIL TUTULUR?
Ramazan ayının ardından içerisine girilen Şevval ayında tutulan Şevval orucu, 6 gün sürmektedir. Şevval orucunu Ramazan Bayramı'nda tutmak haramdır. Şevval orucu, tıpkı Ramazan ayında tutulan oruç gibidir. İmsak vaktinde oruç başlar ve akşam ezanında oruç bozulur. Bu oruç art arda tutulabileceği gibi, ara verilerek de tutulabilir.
5
ŞEVVAL ORUCUNUN HÜKMÜ NEDİR?
Ramazan’dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204; Tirmizî, Savm, 53; Ebû Dâvûd, Savm, 59) buyurmuştur. Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 421, 422).
Şevval ayında nafile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nafile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olur.