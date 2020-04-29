6 GB internet nasıl alınır? Üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılır?

6 GB ücretsiz internet nasıl alınır? sorusu, YÖK'ün yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Evde eğitimlerine devam eden üniverstie öğrencileri için yapılan son dakika açıklamada, "6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası" adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Peki, 6 GB ücretsiz interneti hangi telefon şirketleri verecek? İşte, ücretsiz internet başvurusu ve 6 GB ücretsiz internet hakkında bilgiler.