6 GB internet nasıl alınır? Üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılır?
Üniversitelerde corona virüsü dolayısıyla uzaktan eğitim sistemi devam ederken, Yükseköğretim Kurulundan (YÖK), üniversirte öğrencileri için 6 GB ücretsiz internet açıklaması geldi. Açıklamada, Türkiye'deki bütün mobil operatörle yapılan çeşitli temaslar neticesinde YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanan öğrencilere "6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası" adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Peki, 6 GB internet nasıl alınır? Üniversite öğrencilerine 6 GB ücretsiz internet başvurusu nasıl yapılır, nerelerde kullanılır? İşte YÖK 6 GB ücretsiz internet başvurusu hakkında ayrıntılar...
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6 GB ücretsiz internet nasıl alınır? sorusu, YÖK'ün yaptığı açıklamanın ardından merak konusu oldu. Evde eğitimlerine devam eden üniverstie öğrencileri için yapılan son dakika açıklamada, "6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası" adı altında ücretsiz internet kullanım hakkı verilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi. Peki, 6 GB ücretsiz interneti hangi telefon şirketleri verecek? İşte, ücretsiz internet başvurusu ve 6 GB ücretsiz internet hakkında bilgiler.
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ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL KULLANILIR?
Salgın nedeniyle evlerinde kalıp uzaktan eğitim gören öğrencilere çeşitli dijital ders materyalleri ile destek olmak amacıyla https://yokdersleri.yok.gov.tr adresi üzerinden YÖK Dersleri Platformu'nun ilk kez hizmete sunulduğu hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"YÖK Dersleri Platformu'ndan yararlanma aşamasında bazı öğrencilerin özellikle internet kotası sorunu yaşadıklarına dair kişisel sıkıntılarını iletmeleri neticesinde bu hususa yönelik bir süreden beri bir çalışma yürütülmekteydi. Ülkemizdeki bütün mobil operatörle yaptığımız çeşitli temaslar neticesinde platformdan yararlanan öğrencilerimize '6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' adı altında ücretsiz bir internet kullanım hakkı verilmesi kararlaştırıldı.
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Buna göre üniversite öğrencilerimiz, YÖK Dersleri Platformu sayfasındaki üniversitelerimize ait çeşitli dijital ders içeriklerine, mobil operatörleri ile yapacakları işlemler neticesinde hatlarına ücretsiz olarak tanımlanacak olan '6 GB’lık Uzaktan Eğitime Destek Kotası' kapsamında ek herhangi bir internet ücreti ödenmeden erişilebilecek."
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ÜCRETSİZ İNTERNET NERELERDE KULLANILACAK?
Açıklamada, "Üniversitelerdeki uzaktan eğitime destek amacıyla verilen 6 GB'lık ücretsiz internet kullanımına YÖK Dersleri Platformu'nun yanı sıra üniversitelerin sağladıkları ders içerikleri ve online eğitimlerin de dahil olacağı" kaydedildi.