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Haber Giriş: 06 Eylül 2021 - 07:28 | 

6 Eylül Pazartesi (bugün) toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, bugün otobüs, metrobüs, metro, tramvay ücretsiz mi sorusunun yanıtı

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi sorusu, okulun ilk günü pek çok öğrenci ve velinin gündeminde yer aldı. Okullarda yüz yüze eğitim 6 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri alınarak tüm hazırlıkların tamamlandığı okullarda haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlanacak. Vatandaşların merak ettiği konu ise okulların ilk günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı oldu. Peki, 6 Eylül Pazartesi toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, otobüs, metrobüs, vapur gibi toplu taşıma araçlarını kullanacak öğrenciler için o detaylar

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İstanbul'da okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi günü 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi. İşte, bu kapsamda son gelişmeler...

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İBB'den yapılan açıklamada, belediyenin okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi ve ilk hafta, trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem alındığı belirtildi.

İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00-14.00'te toplu ulaşımın ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, aynı gün servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği, yolda kalan araçlar için de çekicilerin hazır bekletileceği kaydedildi.

Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada, "Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM’dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da pazartesiye kadar tamamlanacak. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak." denildi.

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