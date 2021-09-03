6 Eylül Pazartesi okula gitmek zorunlu mu? Ortaokul ve liselerde okulda devam zorunluluğu olacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı yanıtladı

3- Öğretmenlerin yanı sıra öğrenci ve velilerin aşı durumları ve PCR sonuçları takip edilecek mi?

Öğrencilere yönelik aşı ve PCR testi zorunluluğu bulunmuyor. Sadece öğretmenler değil servis şoförlerinden, servislerde görevli yardımcı personel, okullardaki idari personel, kantin ve yemekhane çalışanlarına kadar eğitim-öğretim ortamına dahil olan tüm eğitim çalışanları aşı olmak istiyorlarsa aşı olacaklar. Ancak aşı olmayan öğretmen ve okul çalışanlarının haftada 2 defa PCR testi yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Velilerin PCR test sonuçları da kontrol edilmeyecek. Buna karşılık Bakan Özer, tüm veli, öğretmen ve eğitim çalışanlarına aşı olmaları çağrısında bulundu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığınca yüz yüze eğitim kapsamında istenecek zorunlu PCR testleri, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılacak.

Bunun yanında Bakan Özer, ulaşım imkanı zor olan köy okulları gibi yerlerde görev yapan ve aşı olmayan okul çalışanlarının ve öğretmenlerin PCR testleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı ile çalışma yürüttüklerini açıkladı.

Bakanlık bünyesinde kurulan yeni elektronik takip sistemi ile il, ilçe kurum ve okul düzeyinde eğitimin aksamaması için tüm süreçler anlık olarak takip edilecek.

4- Yüz yüze eğitimde okullarda tıbbı maske kullanımında ve sınıfların havalandırılmasında nelere dikkat edilecek?

Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi'nde, okullarda tüm öğrencilerin ve öğretmenlerin okula maske ile geleceği bilgisine ve okul saatleri boyunca tıbbi maske kullanımının nasıl olacağına ilişkin tüm detaylara yer verildi.

Rehberde ayrıca, derslerde doğal havalandırmanın önemine vurgu yapılarak, öğrencilerin ders aralarında mümkün olduğu kadar açık alana çıkmalarının sağlanması, bu sırada sınıfların hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika havalandırılması gerektiğine işaret edildi.

5- Okul ders saatlerinde öğrenciler arasındaki sosyal mesafenin sağlanmasında ve okulların temizliğinde kriterler neler olacak?

Kovid-19 tedbirlerini içeren rehberde ayrıca, okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturmasının önlenmesi, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, teneffüs saatlerinin farklı zamanlarda düzenlenmesi, sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeninin yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Bunun yanında, yüksek sesle yapılan egzersizlerin açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az 2 metre mesafe bırakılarak yapılması, beslenme saatlerinin mümkün oldukça farklı zamanlara yayılması ve Kovid-19 tedbirleri alarak yürütülmesi gerektiğini de işaret edildi.

Öte yandan okulun rutin temizliğinin sıklaştırılması, çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama olanakları, ortak alanlara uygun sayıda el antiseptiklerinin konulması da sağlanacak.