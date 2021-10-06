6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve sözler! İstanbul’un Kurtuluşu resimli mesajlar ile kutlanıyor!
İstanbul’un Kurtuluşu ile ilgili mesajlar günün anlamını vurgulamak isteyenler tarafından paylaşımlarda yer almaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından önemli olan 6 Ekim 1923’te Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde İstanbul düşman işgalinden kurtuldu. 4 yıl 10 ay 23 gün süren işgalin adından İstanbul'un kurtuluş günü 6 Ekim olarak kutlanmaya başlandı. Bu önemli günü vurgulayan 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu mesajları Whatsapp, SMS ve Facebook gibi platformlarda yer alacak. İşte, İstanbul’un Kurtuluşu ile ilgili mesajlar ve sözler....
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Resimli 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu mesajları gönderileri süslemeye başladı. 6 Ekim 1923 tarihinde 4 yıllık işgalin son bulması ile kutlanan İstanbul'un Kurtuluşu gündemde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde büyük önem taşıyan İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümünde en güzel 6 Ekim mesajları günün anlamını belirtmede aracı olacak. Sizler de 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu ile ilgili mesajlara haberimizden ulaşabilirsiniz.
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6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU İLE İLGİLİ MESAJLAR
-Atalarımızın emaneti Fatih'in armağanı, Türk ulusunun gözbebeği, güzeller güzeli İstanbul..! İstanbul'un kurtuluş günü kutlu olsun.
-“Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” dedirten mukaddes şehir... Güzel İstanbul... 98 yıl önce bugün, geldikleri gibi gittiler... Düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.
-İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünü kutluyor, bu güzel şehri bir kez daha bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyorum.
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-İstanbul'umuzun düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümünü gururla kutluyoruz. Milli Mücadele'nin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet, saygıyla anıyorum.
-İstanbul’un Kurtuluşu’nun 98. yılında muazzam şehri bizlere kazandıran tüm atalarımıza binlerce kez rahmet diliyorum. Büyük kurtuluş kutlu olsun!
-Peygamberin muştusuna nail olmak için feth olunan şehri yine o fethi yapanların torunları işgalden kurtardı. İstanbul’un işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun.
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İki kıtayı birleştiren muhteşem güzelliğiyle büyüleyen eşsiz şehir İstanbul 98 yıl önce bugün işgalden kurtuldu. Allah bir daha o günleri göstermesin. İşgalden kurtuluş kutlu olsun!
İstanbul çok önemli manevi enerji alanlarına sahip olup gizemli ve tarihi dokusuyla her devrin izlerini resmeder gibidir..6 Ekim 1923 "Geldikleri gibi gittiler!" İstanbul'un kurtuluş bayramını kutluyorum!
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Ecdadımızın Milli duruşuyla İstiklal Mücadelesi #6Ekim1923 ‘te PERÇİNLEŞMİŞTİR. Gazi #MustafaKemalAtatürk ve Silah Arkadaşlarını Saygı ve Minnetle Yad Ediyorum.
Adına şiirler, şarkılar yazılan her gelenin hayran kaldığı muazzam şehir İstanbul’umuzun işgalden kurtuluşunun 98. yılı kutlu olsun!