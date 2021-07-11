Ayhan ACAR/ AMASRA (Bartın), (DHA) - Mustafa KIRLAK/PERŞEMBE, (Ordu), (DHA)
Haber Giriş: 11 Temmuz 2021 - 12:13 |
6 bin nüfusluk ilçeye 200 bin kişi geliyor! Burası ne Akdeniz, ne Ege
Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da bulunan otel ve pansiyonlar Kurban Bayramı öncesinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, bayram öncesi ve bayram da dahil günübirlik tatilcilerle birlikte 200 bin turist beklediklerini söyledi. Öte yandan Ordu'da mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile altın postu aramak için geldiğine inanılan, arkeolojik ve doğal sit alanı Yason Burnu Yarımadası, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor
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Amasra normalleşme döneminde ziyaretçilerin akınına uğramaya başladı.
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Kurban Bayramı öncesi alınan rezervasyonlarla 5 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların yüzde 100’ü doldu.
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İlçe merkezi 6 bin 600 nüfuslu Amasra'ya bayram tatilinde günübirlik tatilcilerle birlikte 200 bin turistin gelmesi bekleniyor.
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Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır bütün konaklama tesislerinin dolduğunu belirterek, "Amasramız her yıl olduğu gibi bu sene de yoğun bir ziyaretçi trafiğine sahne olacak" dedi.
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Çakır sözlerine şöyle devam etti: Şu anda bayrama 1 hafta var ama bütün konaklama tesislerimiz şimdiden yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.
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Yani yer kalmadı. Tabii yoğun ziyaretçi akını Amasra'nın çevresindeki bütün köylerimizin gerek ev pansiyonculuğu konusunda ivme kazanmasına neden olacak dedi.
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MAVİ BAYRAKLI İNKUM’A GÜNDE 20-30 BİN TATİLCİ BEKLENİYOR
Bartın’da 3 kilometrelik sahil şeridiyle tek mavi bayraklı plajı olan ve özellikle günübirlik turistlerin akın ettiği İnkum tatil beldesi de ilgi görüyor.
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Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Daha şimdiden ve Kurban Bayramı tatili süresince Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkum’a da uğruyor" diye konuştu.
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Akın sözlerine şöyle devam etti: Şu anda İnkum’da günlük 20-30 bin kişi bekliyoruz.
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Belediye olarak mavi bayraklı İnkum'da bütün tedbirlerimizi aldık.
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Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık.
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ÖTE YANDAN YASON BURNU'NA DA İLGİ BÜYÜK
Sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesine bağlı Çaytepe Mahallesi sınırlarında yer alan, mitolojide Kaptan Yason önderliğindeki Argonotların Herkül ile birlikte altın postu aramak için geldiğine inanılan 1'inci derece arkeolojik, 2'nci derece doğal sit alanı olan Yason Burnu Yarımadası yeril ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
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Karadeniz sahili boyunca üzerinde kilise bulunan tek yarımada olan, güneşin doğuşu ve batışının çıplak gözle izlenebildiği Yason Burnu, her gün ağırladığı yüzlerce yerli ve yabancı turistle Ordu’da turizminin gözde mekanlarından biri olma özelliğini taşıyor.
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YASON BURNU'NUN CAZİBESİ ARTTI
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Yason Burnu'nda tarihi ve doğal dokuya zarar vermeden çevre düzenlemesi gerçekleştirdi.
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Alan içerisinde kilisenin yanında bulunan ve geçmişte aş evi olarak kullanılan yapıyı restore eden ekipler, alana arkeolojik ve doğal yapısı gözetilerek yürüyüş yolları, otopark, büfe ve güvenlik/bilgilendirme kulübesi yaptı.
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'ZİYARETÇİLERİNİ HAYRAN BIRAKIYOR'
Bölgede turizm tesisi işletmecisi Şenol Memiş, Yason Burnu'nun Ordu turizminde en çok akımın olduğu mekanların başında geldiğini söyledi.
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Yarımadayı ziyaret eden turistlerin hem tarihi hem de kültürel doygunluğa ulaştığını belirten Memiş, "Burası doğal yapısı olarak insanların ilgisini çekiyor. Böyle doğa harikası bir yer yok. Karadeniz'de ve Ordu'da tek. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla burası daha iyi bir konuma geldi. Yason Burnuna gelen ziyaretçilerin burada asla sıkılma imkanı yok. Burada tarihi bir kültürümüz yatıyor. Burayı muhakkak görmeleri gerekiyor. Yason Burnu yapısı olarak ciddi anlamda merak edilen bir yer zaten. Bu anlamda asla pişman olmayacaklar. İddia ediyoruz ki, buraya gelen vatandaşlar muhakkak birilerine önerecektir" dedi.
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BURASI MERAK EDİLEN BİR YER
Halit Sana ise, misafirlerini gezdirmek için Yason Burnunu tercih ettiğini kaydederek, "Misafirlerimi gezdirmek için getirdim buraya. Yaso'nun güzelliğini görsünler diye getirdik. Bir de burası merak edilen bir yer. Misafirlerim de merak ediyordu. Dışarıdan gelen, il içerisinde görmeyenler hep bu burnu hep görmek istiyorlar" dedi.
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HERKESİN GELİP GÖRMESİNİ TAVSİYE EDİYORUM
Tuğba Koç da, "Kilisenin tarihi dokusu zaten yeteri kadar belli oluyor. Geldiğimize sevindim. En azından burayı görmek güzeldi benim için. Serinliği, doğası, yeşili, mavisi için başka hiçbir yerde bulunmaz. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
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MİTOLOLOJİDE ALTIN POST
Efsaneye göre, Herakles döneminde, aralarında güç tanrısı Herkül’ün de bulunduğu bir grup, altın postu ele geçirmek amacıyla Karadeniz’e açılır. Bir sürü serüvenden sonra ’altın post’un saklı olduğuna inanılan, Karadeniz’deki Giresun Adası ile Yason Burnu Yarımadası’na çıkılır; ancak adalarda, ejderha yapılı kuşlarla karşılaşılır. Herkül’ün daha önce Stymphales Gölü çevresinden kovduğu kuşlar, bu adalara yerleşmiştir. Kuşlar tüylerini ok gibi fırlatarak, saldırıya geçer. Argonotlar, kalkanlarıyla kendilerini korumaya çalışsalar da bir arkadaşlarını yitirmekten kurtulamaz. Sonunda kuşları öldürür ve ’altın post’u aramaya koyulurlar; ancak bulamayınca da adaları lanetleyerek, ayrılırlar.