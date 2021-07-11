6 bin nüfusluk ilçeye 200 bin kişi geliyor! Burası ne Akdeniz, ne Ege

Yarımadayı ziyaret eden turistlerin hem tarihi hem de kültürel doygunluğa ulaştığını belirten Memiş, "Burası doğal yapısı olarak insanların ilgisini çekiyor. Böyle doğa harikası bir yer yok. Karadeniz'de ve Ordu'da tek. Büyükşehir Belediyesinin çalışmalarıyla burası daha iyi bir konuma geldi. Yason Burnuna gelen ziyaretçilerin burada asla sıkılma imkanı yok. Burada tarihi bir kültürümüz yatıyor. Burayı muhakkak görmeleri gerekiyor. Yason Burnu yapısı olarak ciddi anlamda merak edilen bir yer zaten. Bu anlamda asla pişman olmayacaklar. İddia ediyoruz ki, buraya gelen vatandaşlar muhakkak birilerine önerecektir" dedi.