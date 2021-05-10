MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri6 ay sonra yasak kalktı: Binlerce kişi sokağa döküldü
GeriDünya 6 ay sonra yasak kalktı: Binlerce kişi sokağa döküldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Fotoğraflar: Reuters, AP
Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 - 11:19 | 

6 ay sonra yasak kalktı: Binlerce kişi sokağa döküldü

İspanya'da 6 aydır yürürlükte olan yasakların son bulması ile binlerce kişi sokağa döküldü.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Bir dönem Koronavirüsün (Kovid-19) merkezlerinden biri olarak lanse edilen İspanya'dan şaşırtan görüntüler geldi.

2

2020 yılında vaka rekorları ve ölüm haberleri ile gündemde olan İspanya'ya oldukça ciddi pandemi kısıtlamaları getirmişti.

3

Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle altı ay önce yürürlüğe giren olağanüstü hal ve sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdi.

4

Altı aylık yasağın sona ermesi ile binlerce kişi kutlamak için sokaklara döküldü.

5

Ülke basınında yer alan haberlere göre, ülkenin dört bir yanında sokak partileri düzenlendi.

6

Aynı haberlere göre, bu partilere katılanlar 'özgürlük' sloganları atarak şarkılar söyledi.

7

Başkent Madrid'de polisin uyarılarına uymayan bir gruba müdahale edildi. Ancak olayda yaralanan olmadı.

8

Olağanüstü halin sona ermesi ile birlikte ülke içi seyahat kısıtlamaları ve sosyal mesafe kısıtlamaları da sona erdi.

9

Ülkedeki 19 bölgeden sadece dördünde sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.

10

Pandemiden en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İspanya'da virüs 4 milyona yakın kişiye bulaştı.

11

İspanyol Sağlık Bakanlıüı verilerine göre, KOvid-19 nedeniyle 80 bine yakın kişi hayatını kaybetti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi