6 ay sonra yasak kalktı: Binlerce kişi sokağa döküldü

Bir dönem Koronavirüsün (Kovid-19) merkezlerinden biri olarak lanse edilen İspanya'dan şaşırtan görüntüler geldi.2020 yılında vaka rekorları ve ölüm haberleri ile gündemde olan İspanya'ya oldukça ciddi pandemi kısıtlamaları getirmişti.Ülkede koronavirüs salgını nedeniyle altı ay önce yürürlüğe giren olağanüstü hal ve sokağa çıkma kısıtlamaları sona erdi. Altı aylık yasağın sona ermesi ile binlerce kişi kutlamak için sokaklara döküldü.Ülke basınında yer alan haberlere göre, ülkenin dört bir yanında sokak partileri düzenlendi.Aynı haberlere göre, bu partilere katılanlar 'özgürlük' sloganları atarak şarkılar söyledi.Başkent Madrid'de polisin uyarılarına uymayan bir gruba müdahale edildi. Ancak olayda yaralanan olmadı.Olağanüstü halin sona ermesi ile birlikte ülke içi seyahat kısıtlamaları ve sosyal mesafe kısıtlamaları da sona erdi. Ülkedeki 19 bölgeden sadece dördünde sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek.Pandemiden en çok etkilenen ülkelerden birisi olan İspanya'da virüs 4 milyona yakın kişiye bulaştı.İspanyol Sağlık Bakanlıüı verilerine göre, KOvid-19 nedeniyle 80 bine yakın kişi hayatını kaybetti.