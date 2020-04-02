6 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi ne zaman verilecek? Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan ihtiyaç kredisi desteği

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterileri için ihtiyaç kredisi desteği vermeye başlıyor. Bugünden itibaren başlayacak destek başvuruları için kimlerin başvuru yapıp yapamayacağı merak ediliyor. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapacak. Öte yandan başvuruların da Corona virüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda online olarak alınması ve ödemelerin de yine aynı şekilde yapılması bekleniyor. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen vatandaşları finansal açıdan desteklemek için başlatılan uygulamanın yararlanmak isteyen vatandaşlar için ayrıntılar bir araya getirdik. İşte, kamu bankalarının verdiği 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi hakkında tüm bilinmesi gerekenler...Corona virüsü salgının ekonomik etkilerini minimum düzeye indirmek ve vatandaşlara destek olmak amacıyla kamu bankalarının aldığı önlemler tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak kamu bankalarından vatandaşlar için 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi' geldi. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulamasını devreye aldı. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen pek çok vatandaş da ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmek için gerekli olan şartların neler olduğunu ve konuya dair diğer ayrıntıları araştırıyor. Peki, kamu bankalarının verdiği 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinin başvuru şartları neler? İşte, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan verilecek ihtiyaç kredisi desteği hakkında tüm ayrıntılar...