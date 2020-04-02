6 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi ne zaman verilecek? Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan ihtiyaç kredisi desteği
Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması hayata geçirdi. Corona virüsünün olası ekonomik etkilerine yönelik alınan karar çerçevesinde, bankaların bireysel müşterileri için 6 ay geri ödemesiz kredi imkanı sunulacak. Müşteriler 6 ay ödemesiz kredi kapsamında, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.. Peki, 6 ay ödemesiz ihtiyaç kredisi ne zaman verilecek? 6 ay ertelemeli kredi başvurusu şartları neler? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterileri için ihtiyaç kredisi desteği vermeye başlıyor. Bugünden itibaren başlayacak destek başvuruları için kimlerin başvuru yapıp yapamayacağı merak ediliyor. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapacak. Öte yandan başvuruların da Corona virüsüne karşı alınan tedbirler doğrultusunda online olarak alınması ve ödemelerin de yine aynı şekilde yapılması bekleniyor. Corona virüsünden ekonomik olarak etkilenen vatandaşları finansal açıdan desteklemek için başlatılan uygulamanın yararlanmak isteyen vatandaşlar için ayrıntılar bir araya getirdik. İşte, kamu bankalarının verdiği 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi hakkında tüm bilinmesi gerekenler...Corona virüsü salgının ekonomik etkilerini minimum düzeye indirmek ve vatandaşlara destek olmak amacıyla kamu bankalarının aldığı önlemler tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak kamu bankalarından vatandaşlar için 'Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi' geldi. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi uygulamasını devreye aldı. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen pek çok vatandaş da ihtiyaç kredisine başvuru yapabilmek için gerekli olan şartların neler olduğunu ve konuya dair diğer ayrıntıları araştırıyor. Peki, kamu bankalarının verdiği 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinin başvuru şartları neler? İşte, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan verilecek ihtiyaç kredisi desteği hakkında tüm ayrıntılar...
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3 kamu bankasından yapılan ortak açıklamaya göre, küresel ölçekte yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlattı.
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"Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi" adı verilen uygulamada, temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla bireysel segment müşterileri, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullanabilecek.
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Müşterilere, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacak. "Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi", bankalar tarafından ortak kriterlerle değerlendirilecek.
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BAŞVURULAR 1 NİSAN'DA
Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Başvurular, 1 Nisan'dan itibaren kabul edilecek.
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Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
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Bankalarca başvuru kanallarının açılması ve taleplerin toplanması sonrasında kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilen müşterilerin hesaplarına kredi tutarları aktarılacak olup müşteriler kredi tutarını ATM'lerden çekebilecek.
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ÖRNEK GERİ ÖDEME ŞEMASI
Kredi Tutarı (TL) Toplam Vade Ödemesiz Dönem Taksit Tutarı (TL) (Sonraki 30 ay boyunca)
10.000 36 ay 6 ay 376
7.500 36 ay 6 ay 282
5.000 36 ay 6 ay 188
Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi
Temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla Bireysel Segment Müşterilerimiz;
- 10.000,-TL’ye kadar,
- 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 Aya kadar vadeli,
- Aylık Eşit Taksitli, Kredi kullanabilecektir.
Müşterilerimize, Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bu krediden faydalanma imkanı da sunulacaktır.
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GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
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7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
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5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.