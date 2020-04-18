6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu ne zaman sonuçlanacak? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi onay tarihi
Devlet destekli 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL kredi başvurusu, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden alınmaya devam ediliyor. Şu ana kadar 2 milyondan fazla kişi yaklaşık 12 milyar liralık 6 ay geri ödemesiz 36 ay vadeli kredi tahsis edildiğini açıklayan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, kredi başvuru sonuçları bilgisini SMS yoluyla ya da internet bankacılığı vasıtasıyla açıklıyor. Peki, 10 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılabilir? İşte, 6 ay geri ödemesiz 3 kamu bankasının kredi başvuru işlemleri ve detaylar
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Temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları başvuruda bulunan milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Kamu bankaları (Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank) vatandaşlara Temel İhtiyaç Destek Kredisi, KOBİ’lere destek kredisi, İşe Devam Desteği, kredi kartlarıyla finansman destekleri sunuyorlar. Kredi için talepte bulunan vatandaşlar, şimdi onay tarihini merak ediyor. Peki, temel ihtiyaç kredisi ne zaman sonuçlanacak? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi sonuçları açıklandı mı?
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6 AY ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
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Bireysel destek paketine de bugüne kadar 4 milyon 200 binden fazla vatandaşın başvurduğunu aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, cuma günü itibarıyla tahsislerin başladığını ve 250 binden fazla vatandaşa 1,5 milyar liranın üzerinde tahsisin gerçekleştiğini kaydetti.
Albayrak, kamu bankaları ve Kredi Garanti Fonu (KGF) çalışanlarının hafta sonları dahil yoğun bir çaba sergileyerek bu süreçleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya çalıştığını bildirdi.
Albayrak, tüm kamu bankaları çalışanlarının 7/24 esasına dayalı büyük bir gayretle bu talepleri takip ettiğini, bu bankaların kurumsal ve ticari işletmelerin 20 milyar 585 milyon lira tutarındaki kredi borcunu ve 795 bin vatandaşın da konut, ihtiyaç, araç kredisi ve kredi kartları için toplam 40,6 milyar liralık borcunu ötelediğini hatırlattı.
Bakan Albayrak, Halkbank'ın da 374 bin 674 esnafın kullanmış olduğu kredilerde, 3 ayda vadesi gelecek 3,5 milyar lira tutarındaki taksitlerini faizsiz olarak ertelediğini dile getirerek, "Kamu bankaları tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında dururken, özel bankaların tavrı bizleri fazlasıyla üzmektedir. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde özel bankalarımızı da bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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Koronavirüs salgınıyla birlikte kamu bankaları vatandaşa düşük faizle kredi verirken işletmelere de destekte bulunmaya devam ediyor. Temel ihtiyaç desteği kredisi Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından sağlanıyor. Kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası yoğun bir ilgi görüyor. 36 ay vadeli kredi 10 bin TL'ye kadar alınabiliyor. 6 ay ödemesiz temel ihtiyaç desteğine başvurular ise elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, destek kredisi kriterleri neler? Temel ihtiyaç destek kredileri ne zaman onaylanacak?
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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları belli oldu. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.
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Koronavirüs nedeniyle paraya ihtiyacı olanlara ilişkin olarak kamu bankalarının verdiği temel ihtiyaç kredisi için değerlendirmeler sonuçlanmaya başladı. Bankalar bir süredir topladıkları taleplerden sonra kredi kullanmak isteyenlere SMS’le yanıt vermeye başladı. SMS ile telefonlara gelen mesajı takip edenler istedikleri tutardaki krediyi kullanabiliyor. Krediyi kullanma işlemleri tamamlandıktan sonra ATM’lerden para çekme işlemi yapılabiliyor. Bankaya giderek herhangi bir işlem yapmaya gerek kalmıyor.
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Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor. Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.