Pandemi dÃ¶nemindeki oluÅŸan olumsuz durumdan etkilenmeme amacÄ±yla Ziraat BankasÄ±, Halkbank ve VakÄ±fbank tarafÄ±ndan tahsis edilecek olan temel ihtiyaÃ§ kredisi, 0,49 faizle 10 bin TL, 7 bin 500 TL, 5 bin TL ve 3 bin TL olarak kullanÄ±labilecek. 3 kamu bankasÄ±nÄ±n 6 ay Ã¶demesiz olarak baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± 10 bin TL temel ihtiyaÃ§ kredisi kampanyasÄ±na baÅŸvurabilmek iÃ§in hane halkÄ±nÄ±n mevcut gelir durumu Ã¶nem arz edecek. Peki, yaklaÅŸÄ±k bir aydÄ±r devam eden temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru sorgulama iÅŸlemi nasÄ±l yapÄ±labilecek? Ä°ÅŸte, binlerce kiÅŸinin merakla araÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 10 bin lira kredi baÅŸvuru ve sorgulama ekranÄ± hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler



