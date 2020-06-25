6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvuru ve sonuç sorgulama.. 10 Bin TL ihtiyaç kredisi Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank kredi başvurusu nasıl yapılır?
10 Bin TL 6 ay geri ödemesiz ve 36 ay vadeli destek kredileri için hem sonuç sorgulama sayfası hem de başvuru ekranlarının detayları internette aranan konular arasında yer alıyor. Destek kredisi başvurularını yapan vatandaşlar heyecanla sonuçlarını sorgulamak istiyorlar. Kamu bankaları tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan bireysel temel ihtiyaç destek kredisinden yaklaşık 7 milyon vatandaş istifade etti. 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi sorgulama işlemleri bankaların internet sitelerinden yapılabiliyor.
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Destek kredisi başvuru sorgulama ekranı araştırılıyor. Temel ihtiyaç kredisi başvuruları online olarak alındı. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuyor. Başvurularını yapan vatandaşlar sonuçları öğrenmek istiyorlar. İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi sorgulama ekranı
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.
Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.
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İnternet şube veya Ziraat mobil uygulamadan Başvurular-Başvuru Takip-Ürün Başvuruları ekranı aracılığı ile kredi kullanmak mümkün. Aşağıdaki linke tıklayarak Ziraat Bankası temel ihtiyaç kredi başvurunuzdaki son durumu takip edebilir, sonucunuzun açıklanıp açıklanmadığını öğrenebilirsiniz.