6 ay geri ödemesiz destek kredisi baÅŸvuru ve sorgulama ekranÄ±: Ziraat BankasÄ±, Halk BankasÄ± ve VakÄ±fbank 10 TL kredi
6 ay Ã¶demesiz 36 ay vade ve 0,49 faiz oranÄ± ile kullandÄ±rÄ±lacak olan temel ihtiyaÃ§ destek kredisi, 10 bin TL iÃ§in aylÄ±k 376 TL, 7 bin 500 TL iÃ§in aylÄ±k 282 TL, 5 bin TL iÃ§in aylÄ±k 188 TL, 3 bin TL iÃ§in aylÄ±k 113 TL olarak geri Ã¶denecek.Â TÃ¼m seÃ§eneklerde 36 vade olacak. Ancak ilk 6 ay Ã¶demesiz olacaÄŸÄ± iÃ§in taksitlendirme 30 ay Ã¼zerinden yapÄ±lacak. Ziraat BankasÄ±, Halkbank ve VakÄ±fbank Ã¼zerinden yapÄ±labilecek olan Temel ihtiyaÃ§ kredi baÅŸvurusu iÃ§in sonuÃ§lar, deÄŸerlendirme iÅŸleminin tamamlanmasÄ±yla birlikte eriÅŸime aÃ§Ä±lacak. Peki, Temel ihtiyaÃ§ kredi baÅŸvurusu ve sorgulama iÅŸlemi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler. Ziraat BankasÄ±, VakÄ±fbank ve Halkbank 6 ay ertelemeli 10 bin TL destek kredisi iÃ§in baÅŸvuru iÅŸlemleri devam ediyor. Hane geliri 5 bin liranÄ±n altÄ±nda bulunan yÃ¼z binlerce kiÅŸinin baÅŸvuruda bulunduÄŸu bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi iÃ§in baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± ekranÄ± Ã¼zerinden deÄŸerlendirme detaylarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebiliyor. 3 bankanÄ±n tahsis ettiÄŸi temel ihtiyaÃ§ kredisi iÃ§in belirli ÅŸartlara sahip olmak gerekiyor. 0,49 faizle 6 ay geri Ã¶demesiz 10 bin lira Ã¼st limitle ihtiyaÃ§ kredisi verecek olan bankalarÄ±n baÅŸvurularÄ± ve baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± da vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¼ndeminde yer almaya devam ediyor. Ä°ÅŸte, 6 ay Ã¶demesiz Ziraat BankasÄ± VakÄ±fbank Halkbank kredi baÅŸvuru ekranÄ± ve baÅŸvuru sonuÃ§larÄ±yla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler...
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Mevcut salgÄ±n Ã¶nlemleri dolayÄ±sÄ±yla olasÄ± maddi olumsuzluklara Temel Ä°htiyaÃ§ Kredisi ile Ã¶nlem alan Halkbank, Ziraat, VakÄ±fbank, 36 ay vade ve 6 ay ertelemeli kredi imkanÄ± tanÄ±yor. Devlet destekli Temel Ä°htiyaÃ§ Kredisi baÅŸvurusu iÃ§in tek yapmak gereken baÅŸvuru sayfalarÄ±na giderek gerekli bilgileri doldurmak olacak. Peki, 10 bin TL 6 Ã¶demesiz 36 ay vade kredi baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±labilecek? Ä°ÅŸte, 0,49 faiz ile tahsis edilecek olan temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvuru iÅŸlemleri hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
6 AY Ã–DEMESÄ°Z 10 BÄ°N TL KREDÄ° BAÅžVURUSU VE SORGULAMA EKRANI
3 kamu bankasÄ± tarafÄ±ndan alÄ±nacak olan 10 bin TL Temel Ä°htiyaÃ§ Kredisi baÅŸvuru iÅŸlemi, Ziraat BankasÄ±, Halkbank ve VakÄ±fbank online iÅŸlemler ekranÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸebiliyor. Temel ihtiyaÃ§ kredisi sorgulama iÅŸlemi iÃ§in yine aynÄ± ekranlar kullanÄ±larak bilgi alÄ±nabilecek. 36 ay taksit ve 6 ay Ã¶demesiz olarak tahsis edilecek olan temel ihtiyaÃ§ kredisi 0,49 faiz oranÄ±na sahip olacak.
BaÅŸvuru yapan hanenin gelir durumunun incelenmesi ile birlikte hesaplara tahsis edilen 10 bin TL temel ihtiyaÃ§ destek kredisi, baÅŸvuru ve sorgulama ekranÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla takip ediliyor. 6 ay Ã¶demesiz olarak Ã§ekilecek olan kredi tutarÄ±, 3 bin, 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin TL seÃ§enekleri ile alÄ±nabiliyor.
DetaylarÄ± okumak ve baÅŸvurunuzu sorgulamak iÃ§in lÃ¼tfen sonraki sayfaya tÄ±klayÄ±nÄ±zâ€¦
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Temel ihtiyaÃ§ destek kredisi olarak bilinen ve 6 ay geri Ã¶demesiz olarak Ziraat BankasÄ±, VakÄ±fbank, Halkbank tarafÄ±ndan tahsis edilen 10 bin TL kredi baÅŸvurusu devam ediyor. Åžu ana kadar yÃ¼z binlerce kiÅŸinin hesaplarÄ±na yatÄ±rÄ±lan 6 ay Ã¶demesiz ihtiyaÃ§ destek kredisi iÃ§in aylÄ±k 5 bin liranÄ±n altÄ±nda kazanca sahip olmak gerekecek. Peki, 36 ay vade ve 6 ay geri Ã¶demesiz temel ihtiyaÃ§ kredisi baÅŸvurusu nasÄ±l yapÄ±labiliyor? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda merak edilen bazÄ± bilgiler
TEMEL Ä°HTÄ°YAÃ‡ KREDÄ°SÄ° BAÅžVURU EKRANI
Devlet destekli olarak saÄŸlanacak olan 10 bin TL 36 ay temel ihtiyaÃ§ kredisi, 6 ay Ã¶demesiz olarak tahsis edilecek. Ziraat BankasÄ±, VakÄ±fbank, Halkbank Ã¼zerinden yapÄ±lacak olan 10 bin TL temel ihtiyaÃ§ destek kredisi baÅŸvurusu internet Ã¼zerinden online olarak tamamlanacak.
Ä°nternet Ã¼zerinden 3 kamu bankasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±labilecek olan 10 bin TL kredi baÅŸvurusu 36 ay vade ve 6 ay geri Ã¶demesiz seÃ§eneklerle temel ihtiyaÃ§ destek kredisinden faydalanmak isteyen vatandaÅŸlar iÃ§in Ã¶nem arz ediyor. Åžu ana kadar yÃ¼z binlerce kiÅŸiye tahsis edilen 10 bin TL destek kredisi, devlet destekli olarak verilecek.
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Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n ekonomiye etkilerinin azaltmasÄ± amacÄ±yla kamu bankalarÄ±nca hayata geÃ§irilen kredi destek paketleri, maddi zorluk iÃ§indeki vatandaÅŸlarÄ±n kara gÃ¼n dostu oldu.
Hane halkÄ± geliri aylÄ±k 5 bin lira ve altÄ±nda olan bireysel mÃ¼ÅŸterilere, VakÄ±fBank, Halk BankasÄ± ve Ziraat BankasÄ± tarafÄ±ndan 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay Ã¶demesiz sunulan "Bireysel Temel Ä°htiyaÃ§ Destek Kredisi" imkanÄ±, koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± sonrasÄ± maddi zorluk yaÅŸayan vatandaÅŸlar iÃ§in umut oluyor.
Ä°nternet Ã¼zerinden yapÄ±labilen baÅŸvuru sonrasÄ± destek paketinden yararlanan vatandaÅŸlar, ekonomik zorluklarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bu dÃ¶nemde devlet desteÄŸiyle ayakta kaldÄ±klarÄ±nÄ± ve bu paketler ile bir nebze de olsa "rahat nefes" aldÄ±klarÄ±nÄ± vurguluyor.
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KREDÄ° SORGULAMA EKRANI
ÃœÃ§ kamu bankasÄ±ndan kendilerine en uygun olanÄ± tercih eden vatandaÅŸlar, aÅŸaÄŸÄ±daki linklere tÄ±klayarak kredi baÅŸvurularÄ±nÄ± sorgulama iÅŸlemi gerÃ§ekleÅŸtirebilecek.
Kredi baÅŸvurusunda bulunan ve durumunu merak eden vatandaÅŸlar iÃ§in sorgulama ekranÄ± ÅŸu ÅŸekilde olacak;
Halkbank baÅŸvurularÄ±nÄ± sorgulamak iÃ§in Halkbank Mobil Åžubesine giriÅŸ yaparak; Krediler Ã Yeni Kredi BaÅŸvurusu ve Sorgulama Ã BaÅŸvurularÄ±mÃ OnaylÄ± Bireysel Temel Ä°htiyaÃ§ Destek Kredisi adÄ±mlarÄ±
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6 AY Ã–DEMESÄ°Z KREDÄ° BAÅžVURU SONUÃ‡LARI NEREDEN Ã–ÄžRENÄ°LÄ°R?
10 bin TL bireysel destek kredisi iÃ§in baÅŸvuru sonuÃ§larÄ±, deÄŸerlendirmenin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸvuruda bulunan kiÅŸilere kÄ±sa mesaj olarak gÃ¶nderiliyor.
EÄŸer baÅŸvuruda bulunan kiÅŸinin, baÅŸvuruda bulunulan bankada hesabÄ± varsa, deÄŸerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi Ã¼zerinden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebiliyor.