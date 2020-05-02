Ekonomi Haber GiriÅŸ: 02 MayÄ±s 2020 - 09:58 , 02 MayÄ±s 2020 - 10:00

6 ay geri ödemesiz destek kredisi baÅŸvuru ve sorgulama ekranÄ±: Ziraat BankasÄ±, Halk BankasÄ± ve VakÄ±fbank 10 TL kredi

6 ay Ã¶demesiz 36 ay vade ve 0,49 faiz oranÄ± ile kullandÄ±rÄ±lacak olan temel ihtiyaÃ§ destek kredisi, 10 bin TL iÃ§in aylÄ±k 376 TL, 7 bin 500 TL iÃ§in aylÄ±k 282 TL, 5 bin TL iÃ§in aylÄ±k 188 TL, 3 bin TL iÃ§in aylÄ±k 113 TL olarak geri Ã¶denecek.Â TÃ¼m seÃ§eneklerde 36 vade olacak. Ancak ilk 6 ay Ã¶demesiz olacaÄŸÄ± iÃ§in taksitlendirme 30 ay Ã¼zerinden yapÄ±lacak. Ziraat BankasÄ±, Halkbank ve VakÄ±fbank Ã¼zerinden yapÄ±labilecek olan Temel ihtiyaÃ§ kredi baÅŸvurusu iÃ§in sonuÃ§lar, deÄŸerlendirme iÅŸleminin tamamlanmasÄ±yla birlikte eriÅŸime aÃ§Ä±lacak. Peki, Temel ihtiyaÃ§ kredi baÅŸvurusu ve sorgulama iÅŸlemi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda bazÄ± bilgiler. Ziraat BankasÄ±, VakÄ±fbank ve Halkbank 6 ay ertelemeli 10 bin TL destek kredisi iÃ§in baÅŸvuru iÅŸlemleri devam ediyor. Hane geliri 5 bin liranÄ±n altÄ±nda bulunan yÃ¼z binlerce kiÅŸinin baÅŸvuruda bulunduÄŸu bireysel temel ihtiyaÃ§ kredisi iÃ§in baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± ekranÄ± Ã¼zerinden deÄŸerlendirme detaylarÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebiliyor. 3 bankanÄ±n tahsis ettiÄŸi temel ihtiyaÃ§ kredisi iÃ§in belirli ÅŸartlara sahip olmak gerekiyor. 0,49 faizle 6 ay geri Ã¶demesiz 10 bin lira Ã¼st limitle ihtiyaÃ§ kredisi verecek olan bankalarÄ±n baÅŸvurularÄ± ve baÅŸvuru sonuÃ§larÄ± da vatandaÅŸlarÄ±n gÃ¼ndeminde yer almaya devam ediyor. Ä°ÅŸte, 6 ay Ã¶demesiz Ziraat BankasÄ± VakÄ±fbank Halkbank kredi baÅŸvuru ekranÄ± ve baÅŸvuru sonuÃ§larÄ±yla ilgili ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgiler...