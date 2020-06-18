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HaberlerEkonomi Haberleri6 ay geri ödemesiz cip sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun fiyatlı SUV’lar
GeriEkonomi 6 ay geri ödemesiz cip sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun fiyatlı SUV’lar
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 18 Haziran 2020 - 07:07,

6 ay geri ödemesiz cip sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun fiyatlı SUV’lar

Kamu bankalarının başlattığı uygun kredi imkanından faydalanmak isteyenler başvurulara başladı. Taşıt kredisinde ise 6 ay geri ödemesiz 60 ay vade imkanı ile 150 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Taşıt kredisindeki dev kampanya büyük ilgi görüyor. Kamu bankalarının kredi kampanyası ikinci el araçlarda hareketlilik kazandırdı. SUV segmentine olan ilgi de artmaya devam ediyor ve fiyatı 150 bin liraya kadar olan araçlara kredi çıkmaya başladı. 7 yaşından büyük olmayan ve azami olarak 150 bin lira kullanılabilecek olan araçlar da ilan sitelerinde yer alıyor.

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6 ay geri ödemesi olmayan kredi ile araç almak büyük avantaj sağlıyor. Faiz oranı ise yüzde 0.82 oldu.

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İşte fiyatları 150 bin lira olan SUV araçlar

Renault Captur

2016 model

150 bin lira

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Opel Mokka

2014 model

150 bin lira

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Chevrolet Captiva

2013 model

150 bin lira

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KIA Sportage

2015 model

150 bin lira

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Peugeot 2008

2015 model

150 bin lira

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Nissan Juke

2016 model

150 bin lira

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Suzuki Vitara

2016 model

150 bin lira

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Dacia Duster

2017 model

150 bin lira

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Hyundai ix 35

2014 model

150 bin lira

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Nissan Qashqai

2014 model

150 bin lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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