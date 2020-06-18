6 ay geri ödemesiz cip sahibi olabilirsiniz! İşte en uygun fiyatlı SUV’lar
Kamu bankalarının başlattığı uygun kredi imkanından faydalanmak isteyenler başvurulara başladı. Taşıt kredisinde ise 6 ay geri ödemesiz 60 ay vade imkanı ile 150 bin liraya kadar kredi kullanılabilecek.
Taşıt kredisindeki dev kampanya büyük ilgi görüyor. Kamu bankalarının kredi kampanyası ikinci el araçlarda hareketlilik kazandırdı. SUV segmentine olan ilgi de artmaya devam ediyor ve fiyatı 150 bin liraya kadar olan araçlara kredi çıkmaya başladı. 7 yaşından büyük olmayan ve azami olarak 150 bin lira kullanılabilecek olan araçlar da ilan sitelerinde yer alıyor.
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6 ay geri ödemesi olmayan kredi ile araç almak büyük avantaj sağlıyor. Faiz oranı ise yüzde 0.82 oldu.