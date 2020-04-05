6 ay ertelemeli bireysel temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? İşte, 6 ay ertelemeli kredi veren bankalar

6 ay ödemesiz bireysel temel ihtiyaç kredisi şartları, 10 bin liralık krediden faydalanmak isteyen vatandaşların araştırdığı husus oluyor. 36 ay vade ile verilecek olan bireysel ihtiyaç kredisi, 30 ay üzerinden taksitlendirilecek, 6 aylık kısım ise ödemesiz olacak. Peki, 6 ay ertelemeli bireysel temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? İşte, kredi veren bankalar ve başvuru şartları



VAKIFBANK, HALKBANK, ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURUSU



6 ay geri ödemesiz 10 bin lira üst limitle ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, başvuruda bulunacak olan kişilerde aradığı şartları paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor.



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