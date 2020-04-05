6 ay ertelemeli bireysel temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? İşte, 6 ay ertelemeli kredi veren bankalar
6 ay ertelemeli bireysel temel ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar, başvuru şartları hakkında detayları araştırmaya başladı. Kamu bankaları tarafından başlatılan kampanya ile en fazla 10 bin liraya kadar kredi çekilebilecek. 6 ay ödemesiz kredi veren bankalar, başvuruları internet üzerinden kabul edecek. Peki, 6 ay ödemesiz bireysel temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank tarafından verilecek olan 6 ay ertelemeli bireysel ihtiyaç kredisi şartları hakkında detaylı bilgiler
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6 ay ödemesiz bireysel temel ihtiyaç kredisi şartları, 10 bin liralık krediden faydalanmak isteyen vatandaşların araştırdığı husus oluyor. 36 ay vade ile verilecek olan bireysel ihtiyaç kredisi, 30 ay üzerinden taksitlendirilecek, 6 aylık kısım ise ödemesiz olacak. Peki, 6 ay ertelemeli bireysel temel ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? İşte, kredi veren bankalar ve başvuru şartları
6 ay geri ödemesiz 10 bin lira üst limitle ihtiyaç kredisi verecek olan Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası, başvuruda bulunacak olan kişilerde aradığı şartları paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor.
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Kampanya için başvuran kişiler gıda harcaması, kira, elektrik, su ve doğal gaz gibi faturalarını krediden yararlanarak ödeyebilecek.
6 ay nefes olacak
Kredinin en önemli özelliği 6 ay ödemesiz ve toplam vadenin 36 aya kadar çıkıyor olması. Maksimum limiti 10 bin lira olan kredinin maliyeti de oldukça düşük ve ödemeler sabit taksitli. Kredi için üç kamu bankasından birine başvurmak yeterli. Başvurular yarın (1 Nisan) itibarıyla alınacak.
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Başvuru için dikkat!
Alınan sağlık tedbirleri kapsamında kredi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekiyor.
Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM’den de çekebilecek.
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Geri ödeme nasıl olacak?
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
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7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek
.5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.