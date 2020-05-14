Kredinin kullandÄ±rÄ±lma ÅŸartlarÄ± ise oldukÃ§a uygun. 6 ay geri Ã¶demesiz olarak kredi hesaplara geÃ§iliyor. 6 aydan sonra ise Ã¶demeler baÅŸlÄ±yor.
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FAÄ°Z ORANI
Temel ihtiyaÃ§ kredisinde faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis Ã¼creti olarak da 50 lira alÄ±nacak. Efektif yÄ±llÄ±k faiz/finansman oranÄ± yÃ¼zde 7.5665 oldu.
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Ã–DEMELER KASIM-ARALIK AYINDA BAÅžLIYOR
BaÅŸvuru tarihine gÃ¶re Ã¶deme takvimi de kolaylÄ±kla belirleniyor. BaÅŸvuru gÃ¼nÃ¼nden tam 6 ay sonrasÄ± seÃ§ilerek Ã¶demeler yapÄ±labiliyor. Nisan ayÄ±nda baÅŸvuranlar KasÄ±mâ€™da, MayÄ±s ayÄ±nda baÅŸvuranlar ise AralÄ±k ayÄ±nda ilk taksitlerini Ã¶deyecek.