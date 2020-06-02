6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı?
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Corona virüsü normalleşme sürecinde 1 Haziran tarihi itibariyle tüm illerin giriş çıkış sınırlandırması kaldırıldı, sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Atılan normalleşme adımlarıyla beraber, gözler '6-7 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı?' sorusunun yanıta kavuşacağı Kabine Toplantısı'nda çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında perşembe günü yapılacak toplantıda, sokağa çıkma yasağı ve 18 yaş altı ile 65 yaş üstü sokağa çıkması kısıtlamaları ele alınacak. İşte, ayrıntılar.
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Mart ayından beri devam eden koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle beraber, sokağa çıkma sınırlandırılmalarında esnemeye gidildi. Haftalardır her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının 6 7 Haziran'da uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte, ayrıntılar..
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HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
Perşembe günü CumhurbaşkanI Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek Bakanlar Kurulu'nda çıkacak kararlardan birinin bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının durumu olması bekleniyor.
Konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklamalar geldiği zaman detayları haberlerimizde paylaşacağız.
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KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2,5 aydır çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başından itibaren Ankara'da çalışmalarını gerçekleştirecek.
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Uzun süredir video konferans sistemi ile toplanan kurul bu hafta yüz yüze gerçekleşecek. Çarşamba günü AK Parti MYK toplantısına başkanlık edecek olan Erdoğan, 4 Haziran Perşembe günü ise Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak.
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Yüz yüze gerçekleştirecek toplantılarda sosyal mesafe ve maske kullanımı kuralları uygulanacak
Toplantıda yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele ele alınacak, atılan adımlar sonrasında veriler analiz edilecek. Yeni adımlar için de görüş alışverişinde bulunulacak.