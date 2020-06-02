6 7 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler kritik toplantıda

Mart ayından beri devam eden koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle beraber, sokağa çıkma sınırlandırılmalarında esnemeye gidildi. Haftalardır her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının 6 7 Haziran'da uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İşte, ayrıntılar..